Povestea băiatului de 10 ani care-şi vinde jucăriile în stradă ca să-şi cumpere haine de iarnă. „Tatăl său îl bătea când era mic, iar mama l-a părăsit de două luni“

Situaţia băiatului a fost făcută publică de către un DJ din Mioveni, pe nume Silvan-DJ Ewi. Acesta a postat pe contul personal de Facebook fotografia băiatului care-şi expune jucăriile într-un gang din oraşul argeşean, alături de comentariul „Îşi vinde jucăriile ca să îşi cumpere haine de iarnă. Cam aşa procedează un băiat de 10 ani. L-am găsit în Mioveni, gangul de la dispensar (lângă Codimpex). Nu ştiu mare lucru despre el, a zis că părinţii sunt divorţaţi. Mi-a spus că vrea să îşi cumpere haine şi un zmeu”.

Tulburătoarea poveste a băieţelului a stârnit în doar câteva ore mii de reacţii, sute de persoane oferindu-se să îl ajute.

Am reuşit să luăm legătura cu Laura Anton, o tânără de 32 de ani care stă chiar vizavi de blocul în care locuieşte băieţelul.

”Sunt doi fraţi, cel mare - care îşi vinde jucăriile, are 10 ani, iar cel mic are 7 ani. Băiatul îşi vinde jucăriile la gangul de lângă dispensarul din Mioveni, foarte aproape de ultima staţie de maxi-taxi din Mioveni, pe partea stângă, la vreun kilometru de Primărie. Copilul trebuie ajutat, asta e clar. Însă nu cred că ar fi o soluţie bună să li se dea bani părinţilor, în ideea că aceştia îi vor cumpăra haine. Părinţii sunt divorţaţi. Din câte ştiu, mama are unele probleme psihice, iar tatăl copiilor este alcoolic. Bunica îşi varsă des nervii pe băieţel. Am auzit-o de multe ori din stradă cum îl înjura”, a declarat pentru Adevărul Laura Anton.

„Băiatul este încadrat la o şcoală specială”

„Băiatul este în atenţia noastră de mai mult timp. Din această toamnă, el este încadrat ca şi copil cu cerinţe educaţionale speciale la o Şcoală Specială în comuna Valea Mare şi stă acolo de luni până vineri după-amiaza. Băiatul vine în weekend la Mioveni şi stă la bunica sa maternă, într-un apartament cu două camere, unde mai locuiesc şi străbunica sa şi un frate al buncii. Băiatul este acum în vacanţă. Bunica sa ne-a spus că nu se înţelege cu el, că l-a luat de multe ori din stradă. Mama băiatului a plecat din luna august de la Mioveni şi s-a dus în comuna Drăganu, unde stă cu concubinul. Mama a avut alocaţie pentru susţinerea familiei, dar dacă acum nu mai locuieşte în Mioveni nu avem ce să îi mai facem. Mama băiatului a avut o perioadă şi ajutor social de la Primăria Mioveni, dar din cauză nu a mai venit să facă orele de muncă şi a schimbat domiciliul nu mai primeşte acel ajutor. Tatăl său este alcoolic, stă în comuna Vultureşti, îi bătea pe copii când erau mici. Cred că şi din cauza bătăilor copilul are unele probleme, având un temperament foarte violent. Am făcut şi o anchetă socială în luna septembrie şi i-am spus bunicii să încerce să îl încadreze într-un grad de handicap şi nu a făcut nici până acum acest demers. Ce să vă spun? Este crunt acest caz. Mai mult de atât, nu avem ce să facem“, a declarat, pentru „Adevărul“, Ionela Niţu, şef Birou Asistenţă Socială în cadrul Primăriei Mioveni.



Oficiala Primăriei Mioveni mai spune că cei care doresc să-l ajute pe băiat pot suna la 0348.457.100, numărul de telefon al Serviciului de Asistenţă Socială de la Primăria Mioveni sau pot veni la Primăria Mioveni, la Serviciul de Asistenţă Socială.



Băiatul ar avea nevoie şi de consiliere psihologică şi de un tratament, în caz că se găsesc voluntari dispuşi să îl ajute.



Cei din provincie care doresc să îl ajute cu bunuri pot trimite pachetele la adresa: Primăria Mioveni, Biroul de Asistenţă Socială, Bulevardul Dacia nr. 1, Mioveni, judeţul Argeş, cod poştal 115400, cu specificaţia: „Pentru Adrian Ionuţ Maria”.