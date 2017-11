Miniştri primiţi cu proteste la Piteşti. Vasilescu: „Depăşim China la  creştere economică“. Daea: „E bine că suntem deschişi când vorbim despre oaie“

Un grup de protestatari, angajaţi ai Agenţiei de Plăţi şi Intervenţíe în Agricultură - Argeş i-a aşteptat pe cei doi miniştri cu pancarte în curtea Muzeului Judeţean Argeş, instituţie care a găzduit dezbaterea, pentru a-şi exprima dezacordul cu privire la măsurile fiscale ce urmează să intre în vigoare de anul viitor.







"Protestăm faţă de reducerea salariilor de la 1 ianuarie 2018. Noi am făcut un calcul şi vom primi cu cel puţin 7 milioane de lei vechi mai puţin de anul viitor. Am avut şi un ptrotest, zilele trecute, la Bucureşti şi am introdus un manifest inclusiv pe site-urile nostre de socializare, în care am cerut inclusiv demisia ministrului Daea", a declarat unul dintre protestatari".





"Depăşim China la ceea ce înseamnă creştere economică"





AngajaţiI APIA Argeş au manifestat paşnic afară, pe toată durata dezbaterilor din sala mare a Muzeului Judeţean, unde cei doi miniştri au vorbit despre creşterea economică a României.





"Ministerul Agriculturii a dovedit că se poate face creştere economică din agricultură. Am avut, într-adevăr, o creştere economică până la jumătatea acestui an, de aproximativ 6%, şi apoi au venit şi rezultatele agriculturii, care ne-au dus la o creştere de 8,8%, ceea ce a făcut, ca la nivelul trimestrului trei, să ne plasăm nu doar în fruntea Uniunii Europene, aşa cum am fost tot anul, dar şi să depăşim China la ceea ce înseamnă creştere economică. Unii au luat în râs acest lucru, alţii vorbesc de faptul că este o creştere economică mare, dar nu este sănătoasă.





Nu ştiu cum vine asta cu creşterea economică mare, dar nesănătoasă, dar pote ne explică alţii. Cu certitudine lucrurile în agricultură au început să se schimbe foarte foarte mult de anul acesta şi datorită ministrului Daea, foarte apreciat de noi: cu siguanţă este foarte foarte haios...", a precizat ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale, Lia-Olguţa Vasilescu.







Daea: "E bine că avem şi speranţa când suntem lângă ea (nr. oaie)"





Referindu-se la creşterea economicîă în agricultură şi la măsurile de sprijin destinate fermierilor, Petre Daea a vorbit, printre atele, despre stimularea crescătorilor de ovine în direcţia valorificării lânii, un produs despre care ministrul spune că a fost neglijat până acum.



"Am socotit necesar să oprim degradarea celei mai valoroase resurse care era aducătoare de venit şi care îi stimula pe crescătorii de ovine să crească ovine: lâna. Peste 70% din această cantinate, până anul trecut, se ardea, se abandona. Îmi pare rău. N-am fost inspirat, dar cred că mă înţelegeţi. O să vedeţi în curând ce produse de fabrică. Unde? În România! Când? Acum! De unde? De aici! Cum? Cu muncă! Pentru cine? Pentru toţi! Şi pentru cei de afară! România are 36 de mii de tone de lână. O resursă extraordinară. Ea deschide şi frunţile oamenilor. Şi e bine că suntem deschişi când vorbim despre oaie. E bine că avem şi speranţa când suntem lângă ea. E bine să şi muncim pentru a face din produsele ei ceea ce nevoie. Şi atunci, am introdus ca mecanism de sprinin, anunţat de preşedintele partidului, să dăm un leu pe kilogramul de lână", a spus Petre Daea, la Piteşti.