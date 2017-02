Eliza Casapopol, tânăra de la Oxford aleasă cel mai bun student român în Europa: „Nu-mi dau seama exact ce intră în timpul meu liber şi ce nu“

Eliza Casapopol a absolvit Colegiul Naţional „I.C. Brătianu“ din Piteşti, unul dintre cele mai bune din ţară, ca şefă de promoţie. În interviul acordat pentru „Weekend Adevărul“, Eliza, acum studentă în anul al treilea la Universitatea Oxford şi preşedinta Societăţii de Matematică de la instituţia de învăţământ britanică, vorbeşte despre experienţa sa la una dintre cele mai bune universităţi din lume, despre implicarea sa în comunitatea de la Oxford şi despre aşteptările sale de la România.

„Weekend Adevărul“: Cât de mult a contat, pentru evoluţia ta ulterioară, educaţia primită la Colegiul „Brătianu“, unul dintre cele mai bune din ţară?

Eliza Casapopol: Cu siguranţă foarte mult! Am avut norocul să fiu eleva unui liceu important, cu profesori foarte dedicaţi şi de la care am avut ce învăţa. Pe de o parte, am avut norocul să am profesori precum domnul Sorin Ulmeanu la matematică şi domnul Marin Cristea la informatică – materii ce mi-au fost de bază pentru studiile de la universitate şi pe care le-am învăţat bine datorită dumnealor încă din liceu. Dar mai mult de atât, am avut parte de foarte mulţi profesori de la care am avut ce învăţa din punct de vedere civic, chiar dacă nu m-am apropiat atât de mult de materiile respective. În general, educaţia pe care am primit-o în România mi-a fost de folos, altfel nu aş fi ajuns aici. De asemenea, mă bucur că am fost elevă la Şcoala „George Topîrceanu“ din Mioveni, unde am avut parte de acelaşi suport din partea profesorilor mei şi de care îmi amintesc cu drag mereu.

ŞASE INTERVIURI ÎNAINTE DE A FI ADMISĂ LA OXFORD

Cum ai fost admisă la Oxford?

Am trecut printr-un proces standard de selecţie. Am trimis o aplicaţie online, am dat un test de matematică în Bucureşti, un examen unic în toată lumea pentru elevii ce aplică la această facultate. Pe baza rezultatelor obţinute, am fost invitată în Oxford să susţin câteva interviuri, nici mai multe, nici mai puţine de şase în cazul meu. Interviurile au fost în domeniul matematicii, iar apoi am primit scrisoarea că am fost acceptată să studiez în Marea Britanie.

Cum a fost primul contact cu Universitatea Oxford şi de unde a pornit gândul de a studia acolo?

Gândul de a fi studentă a acestei universităţi are o istorie lungă în viaţa mea. În clasa a III-a am avut o profesoară de limba engleză care îmi povestea că cea mai bună universitate din lume este Oxford, iar mie mi-a rămas întipărită această idee. Aşa că aproape zece ani mai târziu ştiam unde vreau să învăţ fără să verific niciun top al universităţilor. Partea amuzantă este că în anul în care am aplicat eu, Universitatea Oxford nu era considerată cea mai bună din lume, însă nu mi-a păsat de acest lucru câtuşi de puţin. Din fericire, anul acesta a urcat din nou pe locul întâi în clasament!

„CAMERA MEA ESTE ÎN TURNUL UNUI CASTEL”

Ce te-a frapat cel mai mult la Oxford?

Clădirile şi oraşul. Când am ajuns aici prima oară, am simţit că trăiesc în altă epocă, merg pe stradă în continuare şi mă mir de faptul că sunt înconjurată de castele şi de clădiri care mai de care mai grandioase şi vechi. Camera mea este situată în turnul unui castel din secolul al XIII-lea.

Apropo, cum sunt condiţiile de cazare si de studiu la Oxford?

E clar că o universitate de un asemenea prestigiu ne oferă cele mai bune condiţii în privinţa cazării. Fiecare elev este distribuit unuia dintre cele aproximativ 30 de colegii, unde are cazare, cantină, bibliotecă şi o capelă. Locuim singuri în camere, însă preţurile sunt pe măsură. În ceea ce priveşte studiul aici, ce mă bucură pe mine este că îmi predau cursurile poate cei mai buni matematicieni ai lumii. Este o onoare de care puţini au parte. Orele nu sunt aşa de multe, materia însă este foarte concentrată şi avem mult timp de lucru individual în biblioteci, probabil cele mai frecventate locuri de către studenţi. Săptămânal trebuie să predăm teme în funcţie de cursuri, pe care le discutăm ulterior cu profesorii, în grupe de maximum zece persoane. Ei chiar încearcă să ne ajute să învăţăm cât mai mult şi cât mai eficient.

Cum este sistemul de studiu la Oxford comparativ cu cel din România?

Cum spuneam şi mai devreme, ce îmi place cel mai mult aici este că profesorii au înţeles că un număr lung de ore nu înseamnă neapărat şi eficienţă în predat. Cursurile sunt concentrate şi timpul de studiu individual extins. Astfel ne maturizăm devreme, devenind stăpânii propriului nostru timp. Un elev bun de la Oxford este cel care ştie cum să-şi balanseze viaţa persoanală cu studiul. De asemenea, la universitate ni se predă exact ce am ales să urmăm. Avem acces la toate cursurile de la departament, însă prezenţa nu este obligatorie şi fiecare elev îşi alege singur ce examene va avea începând cu al doilea an de universitate.

Cum văd colegii tãi România? În gri? În negru?

Noi vedem de aici că în România oamenii evoluează. Vedem, mai ales în ultima vreme, cum românii se unesc să creeze cât mai multe lucruri frumoase. Mulţi dintre colegii mei doresc să se întoarcă în ţară, să ducă ce au învăţat aici şi acolo, să poată ajuta societatea.

A aprofundat densităţile sumelor a două mulţimi

Anul trecut ai primit o bursă prestigioasă de la London Mathematical Society pentru un proiect de cercetare. În ce a constat acel proiect?

Vara trecută am dorit să văd ce înseamnă sa fii cercetător, să lucrezi timp de două luni pe una dintre problemele ce există în matematică. Am avut supervizor unul dintre cei mai recunoscuţi profesori de teoria numerelor şi am încercat să aprofundez o întrebare legată de densităţile sumelor a două mulţimi. London Mathematical Society mi-a oferit o bursă prin care să-mi acopăr cheltuielile pe durata verii în scopul promovării cercetării în rândurile elevilor de licenţă. Întreaga experienţă a fost una remarcabilă pentru mine, deoarece am avut şansa să aflu ce înseamnă această carieră şi să lucrez cu unii dintre cei mai buni oameni din domeniu.

„În prezent sunt 120 de studenţi români la Oxford“

Câţi studenţi români sunt la Oxford?

În prezent, sunt 120 de studenţi români la Universitatea Oxford, însă comunitatea de români din oraş este mult mai mare de atât.

Eşti unul dintre cei mai implicaţi studenţi români de la Oxford în diferite acţiuni, inclusiv caritabile. Care a fost acţiunea la care ţii cel mai mult şi cât de mult eşti susţinută în acţiunile tale?

Cred că iniţiativa pe care am reuşit să o realizez împreună cu societatea de români din Oxford, de care sunt foarte mândră, a fost când am reuşit să-i cumpărăm un laptop unei fetiţe din Mioveni, oraşul meu natal. Această acţiune a fost preferata mea, deoarece am putut să văd mai fericit un copil plin de griji, ce provine dintr-o familie dezavantajată. Pe deasupra, modul de a strânge bani a fost unul extraordinar de frumos. Împreună cu oamenii de aici am realizat aproximativ 200 de mărţişoare, un obicei pe care românii nu îl văd în Anglia, iar de 1 Martie, le-am vândut pentru a strânge fondurile necesare. Românii erau fericiţi să se poată bucura de tradiţie şi aici, făcând în acelaşi timp un bine unui copil din ţară. Ce am observat în general este că românii din Oxford sunt extraordinar de uniţi pentru a-i ajuta pe cei mai puţin norocoşi decât ei.

SALSA, SĂPTĂMÂNAL

Bănuiesc că la tine se poate vorbi de microtimp liber. Cu ce ţi-l ocupi?

Nu îmi dau seama cu exactitate ce intră în timpul meu liber şi ce nu. Anul acesta am fost preşedinta Societăţii de Matematică, aşa că o parte din timp mi l-am petrecut organizând evenimentele pentru membrii societăţii. De asemenea, sunt pasionată de salsa, aşa că merg săptămânal la cursuri de dans, am început să iau şi cursuri de spaniolă pornind de la atâtea cântece latino.

Ţi-ai luat o slujbă la Oxford pentru a-ţi acoperi costurile cu studiile şi cele de trai?

Din fericire, în cazul meu nu a fost nevoie. Universitatea Oxford îmi asigură câteva burse, pentru că părinţii mei au venituri mici comparativ cu suma totală pe care aş avea-o altfel de plătit. Şi în cadrul colegiului meu există sprijin financiar pentru elevii ca mine. Însă am lucrat de câteva ori la cantina elevilor, am dat meditaţii la matematică pe platforme online pentru a mai strânge ceva bani pentru costurile zilnice.

Vei rămâne la Oxford sau în Marea Britanie după terminarea studiilor?

Sinceră să fiu, nu ştiu foarte bine ce îmi va rezerva viitorul, în momentul de faţă aş spune că nu în Oxford. Însă niciodată nu ştim ce se poate întâmpla. Poate în Anglia, depinde de oportunităţi, poate în Europa undeva.

Cum ar trebui să fie România ca să fie cu adevărat atractivă pentru minţile strălucite ca tine?

Cred că România este o ţară din ce în ce mai atractivă pentru toţi studenţii care au părăsit-o. Încep să apară tot mai multe proiecte şi locuri de muncă. În ce mă priveşte pe mine, m-aş bucura să se pună mai mult accent pe meritul fiecăruia. Putem vedea cum românii sunt din ce în ce mai activi social, progresăm, suntem mai mobilizaţi. Singurul lucru ce încă poate fi schimbat este lipsa încrederii în bunele intenţii ale altora, oamenilor încă le vine greu a crede că cineva îşi doreşte să îi ajute fără să aibă vreun interes.

CV

A terminat liceul ca şefă de promoţie

Numele: Eliza Casapopol

Data şi locul naşterii: 5 mai 1995, Piteşti

Studii şi performanţe:

A absolvit Colegiul Naţional „I.C. Brătianu“ din Piteşti ca şefă de promoţie în 2014.

Este preşedinta Societăţii de Matematică de la Universitatea Oxford, unde este studentă în anul al III-lea.

A fost preşedintele Societăţii Studenţilor Români de la Oxford între 2015 şi 2016.

În 2016 a primit o bursă de cercetare de la London Mathematical Society.

În ianuarie 2017 a fost aleasă cel mai bun student român din Europa la Gala Ligii Studenţilor Români din Străinătate.

Locuieşte în: Oxford, Marea Britanie.