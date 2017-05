Elev bătut cu pumnii şi picioarele pentru că nu a avut să îi dea un leu unui coleg mai mare. Agresorul, condamnat la închisoare cu suspendare

Iniţial, agresorul, pe numele său Nicolae Irinel Dumitrache (19 ani), acuzat de tentativă de tâlhărie, fusese condamnat de către Judecătoria Piteşti la un an de închisoare cu amânare şi plata a 1.500 de lei drept daune morale, numai că a făcut apel, ca şi Parchetul Judecătoriei Piteşti, şi instanţa a desfiinţat parţial sentinţa. În plus, Dumitrache nu are voie să comunice timp de doi ani cu Ionuţ Dore, victima sa şi trebuie să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunităţii şi să frecventeze un program de reintegrare socială.

Iată concret ce s-a întâmplat în urmă cu doi ani. Într-o pauză, Nicolae Dumitrache a intrat în clasă peste Ionuţ Dore, cu care se cunoştea, şi l-a strâns de gât, cerându-i să îi dea un leu. Victima sa i-a spus că nu are niciun ban la el şi drept dovadă i-a arătat buzunarele pantalonilor. Numai că răspunsul lui Ionuţ Dore l-a enervat şi mai rău pe agresor, care l-a lovit minute în şir cu pumnii şi cu picioarele, fiind cu greu potolit de către cei prezenţi în clasă.

După ce şi-a revenit din pumni, băiatul bătut s-a dus la directorul Vergiliu Gorgoi, iar aceasta i-a cerut să dea o declaraţie scrisă în care să precizeze în detaliu ce s-a întâmplat. Lucru pe care elevul agresat l-a şi făcut, documentul ajungând ulterior la procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti. La audierile de la Parchet, doi elevi colegi cu victima au confirmat agresiunea şi au relatat în detaliu ceea ce s-a întâmplat.

După cum se specifică în rechizitoriu, „inculpatul nu a recunoscut că a cerut bani persoanei vătămate şi nici că a căutat prin buzunare, că Dore Ionuţ s-a oferit să îi facă cinste cu o cafea. Inculpatul, refuzând oferta, a spus că mai bine să îi dea un leu să îşi cumpere el în pauză o cafea”. Numai că afirmaţia agresorului nu a fost susţinută de nicio probă.