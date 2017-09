Cum tratăm dermatita fără medicamente. Remedii cu produse naturale

„Nu toate dermatitele sunt la fel, fiindcă ele diferă în funcţie de factorul declanşant, însă tratamentul este, indiferent de formă, cam acelaşi. Cele mai utilizate remedii sunt cele pe bază de aloe vera, miere, fulgi de ovăz şi oţert de mere”, explică, pentru Adevărul, specialistul în fitoterapie Elena Badea.



Băile cu fulgi de ovăz au efecte benefice extraordinare, pentru că ajută la tratarea iritaţiei, a mâncărimii şi a eruptiilor cutanate, menţinând totodată pielea hidratată.



„Punem o ceaşcă de fulgi de ovăz pulbere în cada cu apă căldă şi stăm 15-20 minute. Pentru rezultate bune, repetăm zilnic, timp de o lună”, explică specialistul.



Oţetul de mere este şi el un bun remediu în astfel de afecţiuni. „Oţetul ameliorarează inflamaţia şi mâncărimea. Se aplică pe zona afectată cu un tampon de vată îmbibat cu o soluţie obţinută din apă şi oţet de mere în părţi egale, circa o jumătate de oră, după care se curăţă zona cu o dischetă de bumbac umedă. Repetăm zilnic timp de câteva săptămâni”, explică specialistul.



Aloe vera, recunoscută pentru efectele benefice pe care le are asupra pielii, este utilizată frecvent în tratamentul dermatitei.



„Substanţele sale active ajută la restabilirea echilibrul pH-ului pielii şi la ameliorarea senzaţiei de mâncărime şi de iritare. În plus, are proprietăţi de hidratare şi antimicrobiene. Se aplică gel de aloe vera de mai multe ori pe zi, timp de câteva luni pentru a scapă de dermatită”, explică Elena Badea.



Uleiul de cocos este şi el util în combaterea dermatitei. „Se aplică ulei de cocos cald pe zona afectată. Preparatul reduce semnificativ roşeata şi poate combate descuamarea şi uscăciune în câteva zile. Recomandată este utilizarea înainte de a merge la culcare”, spune Elena Badea.



Muşeţelul are efect calmant asupra pielii afectate. Cea mai la îndemână formă de utilizare este infuzia. „Infuzăm două-trei linguriţe de flori de muşeţel la o cană cu apă timt de 10-15 minute. Lăsăm la răcit şi apoi aplicăm, cu ajutorul unei pânze curate pe zona afectată, pentru 20 de minute. Repetăm de câteva ori pe zi, până la vindecare”, mai spune specialistul.



Ulmul este un alt remediu rexcelent pentru dermatită datorită conţinutului său ridicat de mucilagii, care ajută la hidratarea pielii şi grăbeşte vindecarea. „Spalăm şi zdrobim câteva frunze de ulm până se fac pastă. Aplicăm această pastă pe pielea afectată, lasăm până se usucă total şi apoi spalăm. Repetăm de trei ori pe zi până când vedem o ameliorare”, spune Elena Badea.



Datorită proprietăţilor sale anti-inflamatorii şi antiseptice, tumericul este şi el eficient în ameliorarea dermatitei.



„Avem nevoie de o jumătate linguriţă de pulbere de tumeric pe care o adăugăm într-un litru de apă caldă. Fierbem şi lăsăm la răcit. Preparatul se bea, dar se poate utiliza şi pentru a spală zona afectată. Tratamentul durează câteva luni.



Şi mierea poate ajuta la reducerea stării inflamatorii ale pielii şi în plus, are proprietăţi antiseptice şi antibacteriene care o recomandă pentru tratarea dermatitei.



„Avem nevoie de miere, ceară de albine şi ulei de măsline, în părţi egale. Amestecăm şi încălzim până la omogenizare. Când se răceşte, aplică pe piele şi lasă să acţioneze timp de mai multe ore. Repetăm timp de câteva săptămâni”, precizează Elena Badea.



Specialistul recmandă şi un preparat ceva mai complex pe bază de plante care combină princiipiile active ale mai multor plante.



„Se amestecă o linguriţă de rădăcina de tătăneasă, o linguriţă de coajă de stejar alb, o linguriţă de coajă de ulm alb şi două căni de apă. Lasăm amestecul acesta la fiert, apoi folosim soluţia rezultată pentru a curata porţiunile de piele afectate de dermatită”, încheie specialistul care recomandă consultarea unui medic dermatolog înainte de a apela la astfel de remedii.