Cum a ratat fina Ilenei Ciuculete participarea la Vocea României. Accidentul teribil dintr-un pasaj pietonal construit cu picioarele la Piteşti

Alexandra Maria Voinicilă plecase seara zilei de 14 mai 2017 în oraş cu mai mulţi prieteni din blocul unde locuieşte. La un moment dat, în timp ce se aflau în pasaj, a început să cadă câte o bucată mică din tavan, iar la un moment dat, tencuiala a căzut cu totul, lovind-o serios la cap şi mai ales la piciorul stâng. Cauza accidentului a fost o eroare de construcţie. Cum tavanul nu era perfect egal, acesta a fost încărcat cu umplutură. Iar atunci când tavanul a fost prins cu dibluri, în zonele unde încărcătura era foarte mare nu s-a făcut prinderea corespunzător. Cu alte cuvinte, diblurile nu au ajuns în partea de beton.

”Vom da Primăria Piteşti în judecată. Acel tavan a fost o lucrare făcută de mântuială şi fetiţa noastră putea să o păţească şi mai rău. Am făcut şi plângere penală la Parchet, însă deocamdată cercetarea este in rem. Lucrurile se mişcă destul de greu la Parchet”, spune Nuţi Voinicilă, mama tinerei rănite.

”Fiicei mele i-a fost smulsă o unghie de la piciorul stâng şi a stat trei săptămâni cu piciorul în ghips. A avut şi trei hematoame la cap. Ne-a ajutat Dumnezeu, pentru că putea să fie şi mai rău. Soarta a făcut ca în acea seară ea să poarte şapcă, deşi de obicei ea nu poartă nimic pe cap. Iar şapca a făcut ca şocul să fie atenuat”, precizează Nuţi Voinicilă.

”E incredibil ca tocmai într-un pasaj ce e recomandat ca adăpost la calamităţi să îţi cadă tavanul în cap”

Absolventă a Şcolii Populare de Artă din Piteşti, Alexandra Maria Voinicilă are la activ mai multe premii la concursurile de muzică uşoară şi este fina regretatei interprete de muzică populară Ileana Ciuculete, cea care i-a îndrumat şi primii paşi în muzică. Tatăl ei, Marian Voinicilă, este un apreciat profesor de muzică la Şcoala Populară de Artă şi unul dintre cei mai buni acordeonişti români.

Alexandra Voinicilă a obţinut numeroase premii la concursuri de muzică FOTO: pagina personală Facebook

”Chiar în luna în care a fost incidentul trebuia să mergem la preselecţie la Bucureşti pentru Vocea României. Însă din cauza accidentului fetiţa mea nu s-a mai putut duce la acea preselecţie la care ţinea atât de mult să fie prezentă. Fetiţa mea a fost şocată zile întregi după acel accident, de multe ori se uita în tavan de teamă să nu îi cadă ceva în cap. E incredibil ca tocmai într-un pasaj, ce e recomandat ca adăpost la calamităţi, să îţi cadă tavanul în cap”, spune Nuţi Voinicilă.

În ultimii zece ani nu s-a cheltuit nimic pentru întreţinerea tavanului pasajului

Pasajul Magnolia a fost realizat de către firma Argecom, aflată în prezent în insolvenţă, şi finalizat în 1996. Atât Poliţia Argeş, cât şi Primăria Piteşti fac investigaţii în acest caz. Conform datelor furnizate de Primăria Piteşti, în ultimii ani, în afară de mentenanţa scărilor rulante, municipalitatea a cheltuit aproape 80.000 lei doar pentru înlocuirea panourilor din sticlă de la pasaj cu panouri de policarbonat aduse tocmai din America. Pentru tavanul-problemă nu s-a cheltuit nimic în ultimii zece ani.

În ultimii ani au fost înregistrate mai multe probleme la pasajul Magnolia din Piteşti. Scările rulante din pasaj s-au stricat de câteva zeci de ori, iar din cauza ploilor şi ninsorilor, în pasaj s-a infiltrat de mai multe ori.

Ce spune primarul Piteştiului : „Ne-am cerut scuze. Familia tinerei are interes să ia daune că s-a speriat”

Am luat legătura şi cu Cornel Ionică, primarul Piteştiului, pentru a ne spune punctul său de vedere legat de accidentul de la pasaj şi de intenţia familiei tinerei de a da Primăria în judecată. „Bine că s-a întâmplat numai atât, putea să fie şi mai rău. Ne-am cerut scuze. Acum, persoana respectivă, familia ei, zice că ne dă în judecată. Are un interes, probabil. Are interes să ia daune că s-a speriat. Nu mi se pare chiar în regulă. Pentru a preîntâmpina alte viitoare incidente similare, s-a dat toată tencuiala jos, s-a îndreptat tavanul acolo unde era cazul şi s-a aplicat direct vopsea. Sub nicio formă nu ne vom îndrepta împotriva firmei care a executat lucrarea. Au trecut aproape 20 de ani de atunci. S-a întâmplat, ce să spun?”.