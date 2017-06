Centrul oraşului Curtea de Argeş, blocat de un protest cu sute de oi

„Vom ceda oile şi eu, şi unchiul meu, le vom ceda Primăriei Curtea de Argeş, să facă ce vrea cu ele. Nu avem niciun fel de pretenţii, noi nu putem să ne batem joc de animale, noi din asta trăim. Asta am făcut de când ne ştim, de mici copii. Şi-au bătut joc de noi şi nu-i interesează că oile nu au apă. Le vom lăsa oile până se va clarifica situaţia. Nu le mai luăm, le donăm primăriei, am făcut cerere la primărie că azi le donăm, fără nicio pretenţie. Am cerut, înainte de licitaţie, hai să ne împărţiţi, aşa cum e firesc, în funcţie de numărul de animale, să ne împărţiţi muntele. Pe urmă scoateţi la licitaţie cum vreţi dumneavoastră, ne puneţi redevenţa cât s-a stabilit de către Direcţia Agricolă. Primarul a fost de acord, secretarul a spus că nu au competenţă, deşi în lege spune clar că primarul, prin aparatul său, are dreptul să verifice animalele. Nu au făcut-o, fiindcă ştiau că sunt nereguli şi ce artificii se vor face. La trei mii şi ceva de oi câte avem nu ne-au dat niciun metru de păşune. În toată ţara e acelaşi lucru, am făcut o petiţie la Ministerul Agriculturii cu Ghiţă Ciobanul de la Sibiu, cu încă un băiat de la Oradea. Am sesizat neregulile care sunt în toată ţara. Ministrul Agriculturii a făcut ce trebuie, a trimis comisie, patru comisii de control în judeţul Argeş” a declarat Daniel Petrescu, iniţiatorul protestului.

În cursul după-amiezii crescătorii de animale au plecat, împreună cu o comisie condusă de viceprimarul Gabriel Jubleanu, către păşunile din zona montană, pentru a verifica în teren dacă neregulile sesizate se confirmă. Fermierii rămân însă neîncrezători, susţinând că autorităţile locale i-au minţit de fiecare dată şi sunt hotărâţi să nu renunţe la protest până când „afacerile necurate” care s-ar face între anumite persoane şi administraţie, după cum susţin, nu vor fi stopate.