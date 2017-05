Ce tratamente cosmetice sunt indicate vara. Produse care cauzează probleme la contactul prelungit cu razele soarelui

Dincolo de alimentaţie şi îngrijirea cotidiană a tenului, tratamentele pofesionale sunt de mare ajutor.



"În funcţie de tipul de ten, de necesităţile acestuia, de stilul de viaţă şi de sezon sunt recomandate sau contrainndicate anumite tratament cosmetice. Pentru revigorarea tenului în pereioada de primăvară-vară, avem nevoie de tratamente cosmetice de hidratare şi revitalizare a tenului. Ridurile, lipsa oxigenării şi deshidratarea sunt probleme ale tenului care se pot rezolva prin tratamente cosmetice minim invazive sau noninvazive în saloanele de înfrumuseţare" - explică, pentru "Adevărul", Gabriela Burcă, specialist cosmetician.



Evitarea sau contracararea deshidrtării se poate face, dincolo de asigurarea aportului optim de lichide (minimum doi litri pe zi), prin tratamente de stimulare a creării unei bariere de protecţie împotrva acestui fenomen.



"Trtamentul Hydra-termal este unul ditre cele recomandate în acest sezon. Sărurile hidrotermale pot fi soluţia pentru o hidratre intensă şi de durată, cu fermitate cutanată îmbogăţită, elasticitate şi prospeţime. Tratamentul Pearl Prestige - Elixir este o altă variantă recomandată. Hidrolizatele de perle albe, tripeptidele şi tetrapeptidele optimizate conferă vitalitate, stimulează sinteza de colagen şi elastină, oferă protecţie împotriva influenţelor externe, cum este şi soarele, care îmbătrânesc prematur tenul.", explică specialistul.



Peptide, alge marine, acid hialuronic şi coctailuri de vitamine



O bună vitaminizare a tenului şi o infuzie de oxigen ne va ajuta nu doar să strălucim, ci şi să începem vara pregătite pentru factorii care ne agresează pielea.



"Tratamente de hidratare şi revitalizare cu acid hialuronic, peptide, alge marine, diferite coctailuri de vitamine şi nu în ultimul rând cele cu aur de 24 k sunt cele indicate în acest sezon pentru a pregăti tenul să înfrunte cu bine razele solare. Tratamentul cu aparatul Oxygen Hiperbaric, al cărui principiul de funcţionare are la bază infuzia în profunzime cu oxigen în straturile dermale ale tenului poate ajuta de asemenea. Este un tratament non-invaziv destinat reducerii ridurilor, înlocuind cu succes chiar şi tratamentele de injectare cu acid hialuronic şi botox", mai spune Gabriela Burcă.



După vârsta de 30-35 de ani simţim pe propria pile, la propriu, efectele foto-îmbătrânirii cutanate, un proces natural irevesibil, care poate fi acceelerat însă de expunerea exagerată la soare sau utilizarea frecventă a solarului. Ridurile fine, petele pigmentare brune apărute pe faţa şi decolteu în special, dilatarea inestetică a porilor, pierderea stălucirii şi elasticităţii tenului sunt câteva dintre efectele nedorite ale unei astfel de bronzării. Putem întârzia apariţia lor folosind pe lângă cremele cu factor ridicat de protecţie, anumite tratamente.



"Tratamentul Anti- age Superior este indicat pentru diminuarea acestor efecte. Vorbim de o linie sofisticată, de înaltă performanţă, care foloseşte peptidele biologic active cu efect anti-age. Este un tip de tratament recomandat pentru orice tip de ten, după vârsta de 30 de ani, şi mai ales persoanelor cu tendinţă de îmbătrânire prematură, ca rezulztat nefast al factorilor externi, printre care şi soarele, dar şi interni. Acest tip de tratament încetineşte cromo şi foto-îmbătrânirea cutanată şi are ca efect netezirea evidentă a tenului", mai spune specialistul în cosmetică.

Radiofrecvenţă pentru expresivitate şi luminozitate



Pe lângă acestea sunt recomandate alte două tratamente de întreţinere.



"Se poate apela la tratamentul de microdermabraziune facială. Este o metodă noninvazivă de curăţare şi exfoliere a pielii prin care se îndepărtează impurităţile şi celulele moarte de la primul nivel de suprafaţă al pielii în scopul îmbunătăţirii aspectului şi al texturii dermului. Un alt tip de tratament foleseşte radiofrecvenţa, care contractă şi relaxează în întregime dermul, obţinând rezultate excelente, readucând expresia, luminozitatea şi tinereaţea pe chip", mai spune Gabriela Burcă.



Există opinii potrivit cătora tratamentele de tip peeling laser sau chimic unt contraindicate în acest sezon, pentru că ulterior acestora riscăm să ne trezim cu o hiperpigmentare a tenului.



Iar în ceea ce priveşte îngrijirea tenului acasă putem folosi măştile cu iaurt şi fructe stoarse sau pasate, exceptând citricele, care aplicate pe piele, în contact cu soarele, pot determina (aşa cum se poate întâmpla şi cu vitamina A uleioasă) înroşirea pielii. Portocalele, mandarinele, grepfruturile şi lămâile sunt însă benefice tenului prin aportul de antioxidanţi, dacă le consumăm ca atare.