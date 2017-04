Cât de periculoasă e tătăneasa. Planta cu proprietăţi tămăduitoare te poate trimite direct la urgenţe

Multiplele sale substanţe active au trasformat tătăneasa într-un leac miraculos şi la îndemână pentru mulţi dintre cei care apelează frecvent la fitoterapie.



“Tătăneasa conţine alantoină, substanţă care se găseşte în principal în vârfurilecu flori şi care favorizează creşterea de noi celule. Ei i se datorează efectul cicatrizant şi anticancerigen. Mucilagiile prezente în principal în fructe au de asemenea efect cicatrizant, calmând ţesuturile inflamate. Planta conţine şi o serie de nutrienţi (proteine, calciu, potasiu, fosfor, vitaminele A, B12, C ), acizi fenolici, saponine steroidice, taninuri alcaloizi, inulină”, explică, pentru „Adevărul”, specialistul în fitoterapie Elena Badea.



Terapiile cu tătăneasă dau rezultate în tratarea unor afecţiuni ale aparatului respirator, bronşite, boli ale sistemului digestiv, dizenterie, enterită, colită, diaree, demoptizii, metrorargii, în ulcere sau chiar tuberculoză, dar şi în caz de arsuri, escare, fisuri, fracturi osoase, leziuni, ulceraţii cutanate, dureri reumatice, artrite, hemoroizi, ulcere varicoase, discopatii, inflamaţii articulare, fisuri mamelonare sau anale, echimoze, flebite, salpingite, vaginite, entorse, gută, înţepături, după cum precizează specialistul.



Toxicitate ridicată



Faptul că are atât de multe indicaţii terapeutice nu înseamnă că putem apela la virtuţile ei tămăduitoate de câte ori ne încearcă o astfel de problemă. „Tătăneasa trebuie administrată numai sub supravegherea medicului. O administrare neadecvată poate genera hepatotoxicitate, toxicitate pancreatică şi renală”, mai spune cunoscutul specialist în fitoterapie Elena Badea.



Pe lângă faptul că poate produce inoxicaţii severe, în cantităţi mari, planta poate avea ca efect şi reducerea capacităţii organismului de a absorbi Fierul şi vitamina B12. Ceaiul şi celelalte preparate pe bază de tătăneasă nu sunt recomandate gravidelor.



Teorii legate de efectul cancerigen al plantei



Recent s-a lansat ipoteza că tătăneasa are chiar efecte cancerigen.”Teoria a fost argumentată cu faptul că animalele furajate cu cantităţi mari de tătăneasă au avut tulburări hepatice, unele au prezentat chiar tumori hepatice, fără însă a se preciza care au fost dozele administrate animalelelor pe kilogram corp. Este important acest aspect, pentru că dacă a fost administrat un gram de tătăneasă/kg corp, atunci acest lucru la om ar însemna până la 75 g pe zi, şi nimeni nu ajunge la asemenea cantitate.



S-au izolat anumiţi compuşi ai tătănesei – aşa-numiţii alcaloizi pirolizidinici – ai căror efecte mutagene şi cancerigene au fost demonstrate prin teste de laborator. Deşi scoşi din context alcoizii ar putea avea efect cancerigen, realitatea este că nu sunt administraţi alcaloizii simpli, ci plantă întreagă, plantă care conţine principii active cu efecte antitumorale foarte puternice'', mai spune Elena Badea .



Există specialişti care sugerează că potenţialul cancerigen al unei ceşti de ceai de tătăneasă este mai mic decât al unui suc îndulcit cu zaharină.



Planta are, într-adevăr, efecte curative puternice, dar trebuie administrată doar în dozajul indicat, de aceea este indicat să o consumi doar sub supravegherea unui specialist.