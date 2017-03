Care sunt cele mai profitable culturi de primăvară: planta care aduce un profit de 15.000 de euro la hectar

Cătina este o cultură din ce în ce mai profitabilă după ce beneficiile fructelor de cătină au devenit şi ele foarte cunoscute în ultimii ani. Pentru a înfiinţa însă o plantaţie de cătină aeste nevoie de material săditor de calitate şi de un teren pregătit încă din toamnă. “Pregătirea terenului pentru plantare şi mărunţirea arăturii încă din toamnă face posibilă intrarea la plantat în primăvară foarte devreme, fără a mai aştepta “coacerea” arăturii”, spune Laurenţiu Stroescu, cultivator şi proprietar de pepinieră. El spune că plantarea cătinei primăvara are rezultate la fel de bune ca cea din toamnă, cu condiţia asigurării unei udări de aprovizionare, cel puţin la groapă.

Coacăzul poate ajunge la o producţie de 8 tone la hectar

La fel ca şi alţi arbuşti, coacăzul poate fi plantat şi primăvara. ”O investiţie cu tot ce-i trebuie plantei, cu tot cu instalaţie de picurare, plante, întreţinere în primul an, este de maximum 5.500 de euro. Producţia ajunge undeva la 7-8 tone/ha. Preţul este între 7 şi 9 lei, dar probabil că încă va mai scădea din cauza presiunii internaţionale pe preţ, dar chiar şi în aceste condiţii, dacă faceţi 8 tone de cătină cu 6 lei kilogramul, asta înseamnă 48.000 lei, adică dublul investiţiei făcute. Din primul an s-a scos investiţia şi rămâi şi cu profit. Trebuie ţinut cont că primul an de producţie vine la doi ani de la plantare”, explică Andrei Antonescu, cultivator de cătină.

Una dintre cele mai profitabile culturi agricole pe suprafeţe mici, cea de cartof mov. Preţul unui kilogram de sămânţă variază astăzi pe piaţa din România, unde s-a înmulţit şi numărul celor care au investit în aceşti tuberculi. Potrivit datelor furnizate de Gabi Sandu, producător de cartofi mov din Piatra Neamţ, la 1000 de metri pătraţi este nevoie de 350 de kilograme de sămânţă, astfel că, la un hectar, fermierii trebuie să investească în 3.500 de kilograme.

O plantaţie de aronia, dacă este bine întreţinută şi se aplică tăierile în mod corespunzător, poate fi explotată până la 15-20 de ani. Înfiinţarea unui hectar cu arbuşti aronia înseamnă costuri de aproximativ 6.500-7.000 de euro. Costul nu este unul foarte ridicat, dacă este se ne gândim la faptul că, plantaţiile de aronia se înfiinţează cu arbuşti ce au o vârstă de 3 ani. Arbuştii de aronia pot fi găsiţi şi la noi în ţară, la pepinierele specializate în vânzarea de arbuşti fructifieri. Planta aduce un venit de 12.000 de euro la hectar.

Înfiinţarea unui hectar de căpşuni costă peste 12.000 de euro

Înfiinţarea unui hectar de căpşuni în câmp, cu tot cu sistem de irigaţii şi forţa de muncă pentru primul an se ridică la 52-55.000 lei. Se obţin 80 de tone de fructe în cei trei ani cât se poate exploata plantaţia, iar la un preţ de cel puţin 4-5 lei pe kilogram, profiturile sunt foarte bune chiar din primul an, cât se recuperează investiţia şi fermierul rămâne cu 6.000 de euro la hectar. În următorii doi ani, singurele costuri sunt cele cu întreţinerea culturii şi cu culesul. Se recomandă debutanţilor să înceapă cu investiţii nu foarte mari, că nu e obligatoriu să înceapă o afacere pe un hectar. Se poate începe o afacere pe 20-30 de ari şi în 2-3 ani să crească suprafaţa.

Ştevia dulce cunoaşte o adevărată explozie, fiind cultivată în din ce în ce mai multe locuri de pe glob. De pe un hectar de ştevie cultivată se pot obţine câte trei-patru recolte pe an, de câte circa 10-14 tone fiecare, ceea ce face ca veniturile încasate de la un singur transport să fie de cel puţin 4.000 de euro. Pe an, profitul este de minimum 15.000 de euro la hectar în funcţie de câte recoltări se fac. Secretul unei recolte foarte bune de ştevie dulce constă în irigaţii constante, pentru că planta este foarte mare iubitoare de apă.