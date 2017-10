Test de cultură generală. Ce bani trebuie să ai în portofel când ajungi în Peru, Papua Noua Guinee sau Maldive

Cei care nu au călătorit în locurile îndepărtate ale Mapamondului cu greu pot indica précis monedele care circulă în ţări precum Thailanda sau Papua Noua Guinee.

Kuna, kina sau ringgit sunt monedele oficiale ale unor ţări căutate de turiştii din întreaga lume. Parcurgând acest test vă puteţi verifica nivelul de cunoştinţe, dar aveţi şi ocazia de a vă putea îmbogăţi cunoştinţele în acest domeniu.

1. Care este moneda oficială în Coreea de Sud?

a). dong

b). yuan

c). won

2. Care este moneda oficială în Cehia?

a). euro

b). coroana

c). zlot

3. Care este moneda oficială în Malaezia?

a). dong

b). dolar

c). ringgit

4. Care este moneda oficială în Peru?

a). guarani

b). peso

c). nuevo sol

5. Care este moneda oficială în India?

a). baht

b). rupia

c). tugrik

6. Care este moneda oficială în Maldive?

a). rupia

b). dolar

c). rufiya

7. Care este moneda oficială în Costa Rica?

a). colon

b). peso

c). guarani

8. Care este moneda oficială în Africa de Sud?

a). rand

b). lira sud-africană

c). rupie

9. Care este moneda oficială în Thailanda?

a). dong

b). dolar

c). baht

10. Care este moneda oficială în China?

a). yen

b). kina

c). yuan

11. Care este moneda oficială în Papua Noua Guinee?

a). dolar

b). tala samoan

c). kina

12. Care este moneda oficială în Venezuela?

a). bolivar

b). real

c). peso

13. Care este moneda oficială în Emiratele Arabe Unite?

a). dinar

b). dirham

c). rial

14. Care este moneda oficială în Algeria?

a). denar

b). dinar algerian

c). franc algerian

15. Care este moneda oficială în Mexic?

a). peso

b). rial

c). quetzal

16. Care este moneda oficială în Vietnam?

a). dong

b). baht

c). ringgit

17. Care este moneda oficială în Brazilia?

a). peso

b). real

c). colon

18. Care este moneda oficială în Israel?

a). shekel

b). lira

c). dinar

19. Care este moneda oficială în Croaţia?

a). dinar

b). kuna

c). euro

20. Care este moneda oficială în Azerbaijan?

a). rubla

b). tenge

c). manta

Răspunsuri: 1 - c, 2 - b, 3 - c , 4 - c , 5 - b , 6 - c , 7 - a, 8 - a, 9 - c, 10 - c, 11 - c, 12 - a, 13 - b, 14 - b , 15 - a , 16 - a , 17 - b , 18 - a , 19 - b, 20 - c.

