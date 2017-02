Povestea doamnei Lucreţia, femeia care a bătut 300 de kilometri până la Bucureşti ca „să schimbe faţa pieţei“

Doamna Lucreţia din Roman a fost portretizată în Piaţa Victoriei joi, 9 februarie, de Ruxandra Pătraşcu, ziaristă la „Casa Jurnalistului“, iar postarea atrage sute de aprecieri.

Femeia din Roman a venit la Bucureşti îmbrăcată în port popular şi fluturând un drapel despre care spune că l-a confecţionat din rochia de mireasă a fiicei plecate în Anglia.

Redăm, mai jos, portretul integral al doamnei Lucreţia, prezentat pe Facebook: