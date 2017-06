BAC 2017 Neamţ. Optimism fără limite după proba scrisă la română: „Foarte forţo o fost, cel mai forţo, am scris tot“

După cele trei ore de examen, elevii care au susţinut proba scrisă la Limba şi Literatura Română din cadrul examenului de Bacalaureat 2017 comentează la porţile liceelor subiectele, rezolvările şi şansele de note mari.

La Colegiul Naţional Calistrat Hogaş din Piatra Neamţ, după ora 12.00, tinerii încep să iasă descătuşaţi de povara unei probe care li s-a părut abordabilă.

„A fost mai bine decât mă aşteptam, n-am avut emoţii. Toate cele trei subiecte au fost abordabile. A picat romanul la subiectul III, mă aşteptam la poezie, dar a fost ok. Cred că o să iau de la 8.50 în sus, chiar peste 9 sper, depinde şi de gradul de subiectivitate de la corectare. Majoritatea colegilor sunt mulţumiţi de subiecte, pentru că ne aşteptam la un grad de dificultate mai mare. Noi tot am văzut că a fost mai uşor de la an la an, şi am crezut că anul acesta va sări la ceva mai greu. E cam acelaşi nivel ca anul trecut când s-a dat tot romanul, doar că atunci a fost romanul interbelic“, spune Ionuţ Diţu, absolvent al Colegiului Naţional Petru Rareş din Piatra Neamţ.

Părinţii şi bunii au emoţii mult mai mari decât tinerii care susţin BAC-ul în aceste zile.

„Subiectele au fost abordabile pentru un absolvent de liceu. Caracterizare de personaj, dacă termin un liceu, trebuie să ştii. Copiii vor lua medii foarte mari la limba română“, spune Profira Baroi care îşi aşteaptă nepotul să iasă din sala de examen.

Un elev extrem de bucuros că a scăpat de proba de română nu se fereşte să-şi exprime optimismul în faţa colegilor:

„Bacul? Foarte forţo a fost, cel mai forţo, mi-a picat <Moara cu noroc>. Am scris tot fost la Real, la Uman a fost mai naşpa. Peste 9 sper să iau“.