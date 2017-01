Transportul public din Oradea, model pentru alte oraşe din România

“Nu există săptămână în care să nu fiu sunat de colegii din ţară care vor să îşi modernizeze sistemul de transport public. (...) Realitatea este şi am curajul să spun că suntem la nivel european. Putem să ne comparăm cu orice oraş din Europa. Acelaşi tramvai circulă şi în Oradea şi la Viena, mă refer la tramvaiele Siemens. Diferenţa e că noi trebuie să ne gospodărim din 2 lei 50, adică 0,6 euro biletul, versus 1,8 euro. Ei au de trei ori încasările noastre. Cu toate acestea, noi am ieşit bine, în anul 2016, un an echilibrat”, a spus , a declarat joi ing. Csuzi István, directorul general al societăţii locale Oradea Transport Local (OTL).



Transportul public orădean beneficiază de un sistem modern de management al traficului, cu monitorizare prin GPS, din anul 2009, fiind un proiect-pilot în ţară. Sistemul realizat permite programarea curselor de tramvaie şi autobuze, urmărirea lor pe traseu, poziţia lor faţă de staţii de oprire, trimiterea de mesaje conducătorilor de mijloace de transport pentru corecţii de/pe traseu, totodată urmărirea tuturor mijloacelor de transport monitorizate pe harta digitală o municipiului. Călătorii au la dispoziţie un sistem de e-ticketing, precum şi posibilitatea achiziţiei de bilete prin SMS de pe telefonul mobil.

“Reprezentanţi din mai multe oraşe din ţară, din zona Moldovei, din Ploieşti, Brăila, Galaţi, chiar şi de la RATB au venit la Oradea să înveţe din bunele noastre practici. Timişoara şi Clujul au vrut doar să vadă, în schimb de experienţă. Dar restul ne-au cerut să îi ajutăm să dezvolte transportul public în oraşele respective”, a menţionat ing. Viorel Pop, directorul tehnic al OTL.

Sistemul public de transport din Oradea a fost extins şi în două comune din Zona metropolitană, şi anume Sânmartin, comuna cu cele două staţiuni balneare, Băile Felix şi Băile 1 Mai, respectiv Borş. La solicitarea altor comune învecinate, transportul comun se va prelungi şi în alte şapte localităţi din jurul municipiului Oradea.

Pentru anul 2017, conducerea societăţii intenţionează să pornească două proiecte mari împreună cu Primăria Oradea: extinderea liniei de tramvai în partea sudică a municipiului, pe o lungime de aproape opt kilometri, şi realizarea unui prototip de tramvai Tatra modernizat.

Studiul de fezabilitate în vederea extinderii a fost finalizat, proiectul urmând să fie aprobat în următoarea şedinţă de Consiliului local Oradea.

Deoarece nu există posibilitatea accesării de fonduri europene pentru schimbarea flotei de tramvaie, prototipul Tatra modernizat va fi realizat în colaborare cu marii producători de tramvaie din ţară (Astra Vagoane Arad şi Electroputere VFU Paşcani) şi Universitatea Oradea. Se intenţionează modernizarea celor 43 de tramvaie Tatra, pentru fiecare urmând să fie alocată o sumă de 150-200.000 de euro.