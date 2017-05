Primul oraş din ţară care va avea un centru de colectare selectivă a deşeurilor de la populaţie, cu depunere gratuită

“Scopul acestui centru este, în primul rând, îmbunătăţirea ratei de colectare a deşeurilor reciclabile şi reducerea impactului negativ asupra mediului în municipiul Oradea. Dorim ca acest centru să devină o soluţie locală pentru orădeni şi totodată să fie un model de bune practici la nivel naţional. Nu am mai auzit de un asemenea proiect în ţară, în străinătate, cu siguranţă, da. În ţară, cred că suntem primul oraş care are un asemenea proiect, de aceea am spus că vrem să fim un model de bune practici pentru România”, a declarat viceprimarul Florin Birta.

El a adăugat că dacă centrul de colectare va avea succes, municipalitatea va încerca să mai înfiinţeze un al doilea punct de colectare în altă zonă a oraşului.

Centrul de colectare selectivă va fi construit pe strada Thurzo Sandor, în zona de centură a municipiului Oradea.

Orădenii vor putea duce spre depozitare în respectivul centru de la deşeuri cu conţinut periculos până la bunuri reutilizabile, ambalaje metalice, obiecte de uz casnic, sticlă, electrice, electronice, plastic hârtie, lemn, deşeuri din construcţii, inclusiv deşeuri vegetale.

Angajaţii de la salubritate vor orienta, la faţa locului, depunerea deşeurilor în 12 containere separate, după care acestea vor fi transportate şi valorificate ori depuse la halda ecologică, pentru compostare etc.

Construirea centrului se realizează în baza unei hotărâri de consiliu local din 2015 prin care operatorului RER Ecologic Service i s-a prelungit contractul de salubritate pe patru ani cu condiţia asigurării unei finanţări şi a unui plan de investiţii în valoare de 850.000 de euro.

Primăria Oradea asigură accesul la centrul de colectare, primind acceptul oficial de la Compania Naţională de Autostrăzi pentru a face legătura cu un sens giratoriu, şi a început lucrările la drumul de acces. RER se află în procedura de selecţie a constructorului, iar de la 1 iunie ar putea începe construcţia, astfel încât din septembrie centrul să fie funcţional.

“Este important pentru noi acest centru de colectare, întrucât în urma unei hotărâri de guvern de anul trecut, trebuie să reducem anual cu 15% mai puţin cantitatea de depozitare la halda ecologică. Am fost penalizaţi la finele anului trecut cu 300.000 de lei pentru că nu ne-am încadrat în acest procent”, a declarat viceprimarul municipiului Oradea