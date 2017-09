Povestea impresionantă a absolventei de Medicină care  tratează prin bioenergie: „O să le redau pacienţilor atât frumuseţea exterioară cât şi cea interioară“

Orădeanca Anamaria Făcăleţ (25 de ani) a terminat Facultatea de Medicină şi Farmacie din Oradea, se pregăteşte să susţină examenul de rezidenţiat pentru a deveni medic, însă are un har. Reuşeşte să aprindă televizorul fără telecomandă, obiectele stau lipite de corupul ei, şi simte suferinţele oamenilor. Ana a fost înzestrată cu bioenergie, lucru pe care l-a descoperit la vârsta de nouă ani.

“Aceste calităţi mi le-am descoperit, întâmplător, la vârsta de 9 ani. Am văzu, la o emisiune, o doamnă care îşi lipea tot felul de obiecte pe piept. La vârsta aceea nu am înţeles ce face doamna. Şi am zis că dacă doamna poate, pot şi eu. Şi aşa a fost. Până atunci oricine mă ţinea de mână îmi simţea, şi vara şi iarna, palmele transpirate şi emanam o căldură”, ne-a povestit Anamaria Făcăleţ.

Părinţii nu ştiau ce calităţi posedă fiica lor, astfel că după ce le-a arătat ce poate face, au dus-o la medicul orădean Gavril Curteanu, pediatrul Anei.

“Mi-a spus că ştia de când m-am născut că am o calitate care e un har de la Dumnezeu şi se numeşte bioenergie. Trei medici de la Spitalul de Copiii din Oradea m-au văzut şi mi-au confirmat acest lucru”, a punctat Ana.

Sfatul doctorului Curteanu a fost să nu facă şedinţe de bioenergie până peste câţiva ani, deoarece nu avea de unde să ştie cum să-şi coordoneze calităţile descoperite, iar acest lucru i-ar fi putut face mai mult rău decât bine.

“Nu am ascultat. Când a durut-o pe mama capul, efectiv am pus mâna pe fruntea ei şi toată durerea mi s-a transmis mie. Ei i-a încetat durerea în câteva minute, dar pe mine m-a ţinut o săptămână”, îşi aminteşte Ana.

La vârsta de 12 ani a urmat un curs pentru a şti cum să se apere de energia negativă, să nu i se transmită totul ei.

“Am învăţat că dacă fac şedinţe poate să mi se transmită boala omului şi toată încărcătura lui negativă, adică să ştiu să-mi pun bariere. După cursul respectiv, am avut nevoie de un certificat de liberă practică recunoscut internaţional. Am avut nevoie de 1.000 de pacienţi trataţi. Fiecare cu lista lui, cu nume, cu prenumue, cu ce afecţiuni a suferit, unde a avut blocaje, câte şedinţe i-am făcut şi cum s-a simţit în urma tratamentului. Într-un an am reuşit să am aceşti oameni pe care am încercat. După aceşti pacienţi trataţi, s-a trimis tot dosarul în insulele Manilla, am mai dat un examen scris care se referea la anatomie, şi am fost recunoscută ca bioenergo terapeut la nivel internaţional”, ne-a spus Anamaria Făcăleţ.

Tânăra din Oradea susţine că medicina alternativă merge bine cu medicina clasică. Sunt unele boli care necesită intervenţii chirurgicale, iar în acest caz ea încearcă să-l pregătască pe bolnav înainte şi după intervenţie să fie mai bine din punct de vedere energetic.

“Unele boli nu se pot vindeca. Cum sunt malformaţiile din naştere, anumite sindroame, nu ai ce să faci. Poţi să faci omului o curăţare energetică. Spre exemplu, cancerul. Nu toţi pacienţii se pot vindeca de la bioenergie. Am avut mulţi pacienţi care făcea chimio sau radio terapie dar şi bioenergie, pentru că îi ajuta să suporte tratamentul, dar nu putem spune că numai bioenergia i-a tratat. Cu bioenergia se pot trata hernii de disc, dureri. Am mulţi pacienţi cu depresie, cu stări de anxietate, cu fobii, cu dureri, probleme digestive.

Cele mai bune recomandări vin din partea pacinţilor. Cu riscul de a nu fi pe placul tuturor, Ana alege să fie sinceră cu ei.

“Dacă am un pacient căruia nu pot să-i fac şedinţe, îi spun acest lucru de la început. Nu încerc să vedem dacă se poate. Se simte de la început dacă pot să-i tratez sau nu. Foarte mulţi, prima dată reactionează urât, dacă le spun că nu am ce să le fac, dar în timp se conving” explică Ana.

Specialiştii susţin că tratamentul cu bioenergie nu trebuie să înlocuioască tratamentul alopat, însă recunosc că bioenergia este un adjuvant al medicinei tradiţionale.

“În primul rând, pacientul trebuie să apeleze la medic, pentru a fi diagnosticat corect . Însă, când medicina se dovedeşte neputincioasă, sau există anumite erori de diagnostic, se poate face o completare pe bază de bioenergie, pentru că se pot identifica zonele care sunt mai slabe energetic din structura umană. Bioenergia nu va putea rezolva niciodată în totalitate ceea ce reuşeşte medicina prin diferitele specialităţi. Este important ca acolo unde medicina a rezolvat o parte, bioenergia să continue. Puterea dată de energia care emană din trupul Anei, poate să ducă la ameliorarea şi chiar vindecarea unor afecţiuni grele pentru omul implicat în aceea profundă durere”, ne-a spus dr. Carmen Pantiş, medic anestezist la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Oradea.

Anamaria este pasionată de medicină din copilărie, iar medicul Curteanu este omul care şi-a pus cel mai mult amprenta în ce priveşte această alegere.

“Era omul pe care-l puteai suna la orice oră din zi sau noapte şi era alături de tine. Dacă spuneai că îţi e rău venea să te vadă, chiar şi noapte, nu spunea: hai mâine la spital. Omul punea suflet în tot ce făcea”, povesteşte tânăra.

Ana i-a promis mentorului ei că se va face chirurg, şi luptă pentru acest vis. Îşi doreşte să devină chirurg estetician pentru a-i reda omului frumosul, iar cu capacităţile ei vrea să-i aline suferinţa.

“O să le redau pacienţilor atât frumuseţea exterioară cât şi cea interioară”