Nu-i Dior, e Bihor. Un cojoc din Ţara Beiuşului, copiat de celebra casă de modă Christian Dior

"Mă plimbam în unul din cele mai mari şi mai luxoase cazinouri din lume, în Singapore, şi bineînţeles magazinul Dior este nelipsit, la fel cum sunt toţi ceilalţi "creatori" de modă prezenţi, de la Versace la Yves Saint Laurent. Dar la Dior ceva m-a lovit greu, pe mine, pruncul din Binş născut pe strada Şcolii şi crescut pe Aleea Moţilor. A fost un suman din colecţia anului acesta 2017 care se vinde în jur la 35.000 de dolari, da, aţi auzit corect, ăsta e preţul. Problema din punctul meu de vedere e că-i copiat cu neruşinare după cojocul nost binşenesc, 100% în modele şi amplasament", este mesajul postat pe pagina de Facebook a ONG-ului, semnat de Radu Frenţiu, un tânăr român din Bihor, care locuieşte în Indonezia.

O altă pagină de Facebook, La Blouse Roumaine, a preluat mesajul şi a postat o fotografie cu cojocul din Ţara Beiuşului, şi o altă fotografie cu creaţia Dior.

Între cele două creaţii vestimentare se pot observa asemănări izbitoare : ambele au pe margini blană neagră, au acelaşi model floral în partea inferioară şi aceleaşi motive de culoare roşie. Singurul detaliu la care Dior a renunţat este steagul tricolor, de pe umărul vestei de la Beiuş. Mai mult, acelaşi motiv a fost pus de Dior şi pe un alt suman.

"Singura diferenţă care este vizibilă este că la Dior nu apare tricolorul românesc. Nu este pentru prima oară când case de modă de renume se inspiră din portul popular românesc. Ideal ar fi ca acestea să acorde creditul corespunzător surselor de inspiraţie, indiferent de ţară, indiferent de regiune, indiferent de cultură", susţine Rozalia Bot, potrivit digi24 Oradea.

Pe de altă parte, specialiştii susţin că acest cojoc este reprezentativ pentru identitatea românească.

"Ca valoare de patrimoniu, cojoacele acestea sunt excepţionale şi ca valoare românească şi ca valoare mondială, ca proiecţie a unui mod de gândire arhaic, neolitic rămas până acuma în anumite împrejurări istorice", a precizat muzeograful Nicolae Brânda.

La Blouse Roumaine a determinat-o pe creatoarea de modă Tory Burch să recunoască la rândul ei că a copiat într-o creaţie elemente dintr-o haină folclorică românească. La Blouse Roumaine cere şi Dior să recunoască public că a copiat modelul din Bihor.

O sugestie are şi bihoreanul care a făcut descoperirea: "Poate ne-om face şi noi o copie chinezească sub numele Cristian Dihor, pentru ăştia care nu au cojoc binşenesc. Eu sunt unul dintre cei norocoşi care mai ştie de el şi mai are unul, că doar aşa l-am recunoscut imediat!"