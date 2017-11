Noi detalii cutremurătoare în cazul fiului de chirurg care şi-a ucis cel mai bun prieten: „Nu am numărat de câte ori l-am lovit în cap“

Aproape două săptămâni s-a ascuns Sorin Rogia, fiul unui chirurg din Oradea, după ce şi-a omorât cel mai bun prieten. El a fost prins în Gara din Timişoara.

Dus în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, Sorin Rogia şi-a recunoscut crima. A mărturisit că în ziua respectivă, 8 noiembrie 2017, în prima parte a zilei, a consumat trei litri de bere, după care, în după amiaza aceleiaşi zile a consumat alţi trei litri de bere, plus berea pe care a consumat-o alături de Radu Bogdan, seara, când s-au întâlnit.

Rogia susţine că era prieten cu Radu de 14 ani, şi era era singurul lui prieten cu care socializa. În seara crimei, Rogia şi-a dat întâlnire cu Radu pe malul Peţei, “pentru un grătar”, motiv pentru care, când a plecat de acasă, şi-a luat o pătură şi un ciocan, scopul, potrivit lui, fiind acela de a face “un acoperiş, în caz că plouă”.

Lovit din greşeală

Pe fondul consumului de alcool, cei doi s-au certat, s-au înjurat, potrivit criminalului, Radu fiind primul care a dat să lovească. Rogia susţine că nu-şi aminteşte să fi fost lovit tare, dar, “din greşeală l-am lovit de câteva ori cu ciocanul în cap. Nu am numărat de câte ori l-am lovit în cap”, a afirmat criminalul în faţa procurorului de drepturi şi liberăţi. Şi pentru că, după ce i-a aplicat peste 20 de lovituri cu ciocanul în cap, şi-a stropit hainele cu sângele victimei, Rogia şi-a schimbat pantalonii, dezbrăcându-l pe Radu şi luând pantalonii victimei pe el.

Când a văzut că victima nu mai mişcă, l-a tras până la colţul unui bloc unde l-a acoperit cu un morman de frunze, după care a părăsit locul crimei. I-a aruncat telefonul în pârâul Peţa, a luat cu el ciocanul, pe care l-a aruncat într-o pubelă în drum spre casă. La fel a procedat şi cu portofelul victimei. A mai hoinărit o vreme pe străzi, după care s-a dus acasă.

Disperare

În tot acest timp, mama lui Radu, văzând că fiul nu ajunge acasă la ora 19.30 pentru a scoate câinele la plimbare, a început să-l sune, însă acesta nu i-a răspuns şi nici nu a resunat-o, lucru care nu se mai întâmplase. A început să-i trimită chiar şi sms-uri.

"La 19.20, văzând că plouă, am început să-l sun, dar nu a răspuns. Niciodată nu proceda aşa. Ori îmi răspundea, chiar şi pentru câteva secunde, ori mă resuna după 2-3 minute. În seara aceea mi-a trimis doar un mesaj cu textul «Te sun imediat». La ora 19.32 i-am scris «Ce faci, nu răspunzi? Nu vii la câine? Răspunde la telefon», la ora 19.33 am primit SMS că «Vin mai târziu, ok?», iar eu i-am scris înapoi «Nu e ok, vino acum». Mi-am dat seama că ceva nu era în regulă", se arată în depoziţia Otiliei Bogdan. Mama lui Radu le-a spus procurorilor că a realizat că discuta cu o altă persoană, nu cu fiul ei, iar pentru că s-a panicat a continuat să-l sune, dar telefonul tânărului era deja închis.

Părinţii lui Radu au plecat spre locuinţa lui Rogia, unde s-au întâlnit cu mama vitregă a acestuia, de la care au aflat că tânărul era la lucru, în perioadă de probă, la o firmă de pe Calea Borşului.

"În jurul orei 22.50, am primit un mesaj de la sora lui Sorin, că acesta a ajuns acasă, iar la scurt timp m-a sunat şi mi l-a dat la telefon. Acesta a recunoscut că a vorbit la telefon cu Radu şi că ar fi trebuit să se întâlnească, dar a spus că nu a mai făcut-o, pentru că a fost la lucru. Mi-a zis că fiul meu a întâlnit o fată pe internet, nu ştie cum o cheamă, dar să stau liniştită, că este bine", a declarat mama lui Radu.

Via Timişoara

Rogia a ajuns acasă, a stat de vorbă cu sora lui, a făcut un duş, după care s-a dus în curtea casei să fumeze. Sora acestuia le-a spus anchetatorilor că ea s-a culcat în jurul orei 01.00, iar dimineaţa, la ora 06.00, a fost trezită de mama vitregă care i-a spus că Sorin nu era acasă.

Potrivit declaraţiei date în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, cum nu a reuşit să adoarmă în noaptea respectivă, în jurul orei 04.00 s-a dus în Gara din Oradea, de unde a luat trenul spre Timişoara. Întrebat fiind de ce a purtat conversaţii cu mama victimei prin mesaje, Rogia a spus că pentru a o linişti. În ce priveşte alegerea lui de a fugi şi a nu se preda, el şi-a motivate decizia prin faptul că era prima dată când comitea un omor şi îi era frică.

Rogia a mai spus că pe perioada cât s-a ascuns în vagonul dezafectat din Timişoara ieşea în oraş, se plimba, intra pe la biserici, simţind nevoia să fie singur.

Discernământ diminuat

Mărturiile şi dovezile strânse de anchetatori au fost suficiente pentru ca judecătorul să dispună arestarea criminalului, apreciind că lăsarea sa în libertate ar reprezenta un pericol concret, în condiţiile în care crima a suscitat o largă emoţie în comunitate.

În timp ce apărătorul criminalului a cerut ca tânărul să fie anchetat în libertate, pe motiv că nu ar avea discernământ, judecătorul a stabilit că, dimpotrivă, bărbatul a fost conştient de gravitatea faptei sale, de vreme ce a încercat să o ascundă şi să fugă de răspundere.

"Măsura controlului judiciar sau a arestului la domiciliu nu este suficientă având în vedere gravitatea faptei şi sustragerea de la urmărirea penală, acesta fugind a doua zi în Timişoara, unde a şi fost găsit. Înlocuirea arestării preventive cu oricare din aceste două măsuri ar duce la creşterea pericolului concret pentru ordinea publică, precum şi la pericolul ca inculpatul să comită din nou fapte similare asupra altor persoane", a motivat judecătorul.

Potrivit unor surse, în urma analizei psihiatrice s-a stabilit că Rogia are o tulburare de personalitate cu elemente schizoide şi că prezintă discernământ, dar diminuat. Specialiştii au recomandat ca tânărul să beneficieze de tratament, adăugând însă că acesta poate fi aplicat şi în penitenciar.