Impresiile unui jurnalist după ce a vizitat un oraş din România: „Palatele sunt o splendoare. Este un oraş care arată ca în Occident“

Prezent la Oradea pentru o zi, jurnalistul Lucian Dănilă a scris un reportaj despre Oradea pentru portalul de ştiri Special Arad. El s-a declarat impresionat de ceea ce a văzut în oraşul de pe Crişul Repede.

Sub titlul „Vai de oraşul lor! Am văzut atâtea ilegalităţi şi nici măcar gunoi nu au… Suntem la 30 de ani distanţă de ei”, jurnalistul a scris despre cum a găsit oraşul la cinci ani de la precedenta vizită. El se declară impresionat de clădirile reabilitate, de spaţiul verde din zona centrală, unde cei care doresc pot să se odihnească, dar şi de biciliştii care se plimbă în voie

“Nu am străbătut prea mult din Oradea, dar prin locurile în care am fost nu m-am plictisit deşi este un oraş din România. Ei chiar au înţeles mesajul de la prezidenţialele din 2014, atunci când toţi românii votanţi de Iohannis strigau sau postau pe reţelele de socializare: „vreau o ţară ca afară!”

Vai, dar câte ilegalităţi mi-a fost dat să văd ieri la Oradea. Am văzut copii jucându-se cu paletele pe spaţiul verde, pe iarba semănată şi întreţinută de angajaţii Primăriei. Şi nimeni nu le-a dat amendă. Poate au fost cei de la poliţia locală în ziua de odihnă. Mă gândeam că la mine acasă este tot aşa un parc verde, dar sunt două tăbliţe destul de mari pe care scrie: „dacă călcaţi iarba, amendă 200 de lei”. Cât de proşti să fie cei de la Oradea să îi lase pe oameni să le calce iarba semănată din bani publici? Iar asta se întâmplă chiar în buricul târgului. Şi am văzut şi biciclişti care se plimbau agale pe pietonal şi, la fel ca şi în cazul călcatului ierbii, nimeni nu îi sancţiona. Păi nu e crimă? Nu e atentat la siguranţa cetăţeanului? Ah, şi am mai văzut ceva… Ei nu au nici Imperio şi nici măcar Armonia ci circulă cu tramvaie vechi, Tatra, recondiţionate. Vai de oraşul lor…

Palatele sunt o splendoare ziua, dar noaptea sunt o adevărată feerie. Şi cum zicea Eminescu: „peste-a nopţii feerie se ridică mândra lună”.

O lună plină lumina Oradea şi aşa luminată. Toate clădirile sunt iluminate arhitectural cu foarte mult bun gust, iar fântânile arteziene dau şi ele valoare locului. Copiii zburdă seara peste tot plini de viaţă, iar părinţii au mereu zâmbetul pe buze bucuroşi de bucuria celor mici. Oradea noaptea este superbă, cel puţin în centru, dar plecând spre casă luminile nu lipsesc nici din cartiere.”, a scris jurnalistul Lucian Dănilă.

Acesta a concluzionat că Oradea este un oraş care arată ca în Occident, fiind impresionat de curăţenia pe care a găsit-o, dar şi de cum înţeleg locuitorii oraşului să o menţină. Un exemplu este dat de două femei de etnie romă care au ales să arunce cojile cojile de seminţe la tomberon.

“Oradea nu e nici Florenţa, nu e nici Nisa sau măcar Bruges ori Graz. Nu e nici Szeged sau Debrecen, ca să fac referinţă la oraşele din Ungaria mai apropiate nouă. Dar este un oraş care arată ca în Occident, un oraş care ne arată că dacă se vrea se şi poate, un oraş ai căror localnici veneau acum 20 de ani să se distreze la Arad, iar acum este la 30 de ani distanţă de Aradul nostru, în favoarea Oradiei, evident.

Iar ca ultimă impresie, am fost aproape dat pe spate. Două pirande mâncau seminţe lângă Biserica cu Lună, cea de la intersecţia Pieţei Unirii cu strada Traian Moşoiu. Îşi povesteau ele oareşce, dar li s-a făcut de ducă. La nici cinci metri distanţă era un coş de gunoi. Credeam că nu este real, dar s-au dus la tomberon şi au aruncat punga şi cojile. Pe jos era lună-bec, chiar lângă Biserica cu Lună plină de becuri… Şi oamenii contează, nu doar cei care îi conduc”, a concluzionat jurnalistul.

