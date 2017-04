Cum a jefuit-o un fals poliţist pe directoarea unei bănci din Oradea

Un jaf ca-n filme s-a petrecut în Oradea, pe 9 martie, victime fiind Lucia Pojoca (directoarea unei sucursale a Băncii Transilvania), soţul acesteia, Virgil Pojoca, şef la sectorul de asigurări al băncii, dar şi fiul lor. În seara zilei respective, la poarta locuinţei familiei Pojoca a sunat un bărbat îmbrăcat în haine de poliţist, care s-a dat drept poliţist şi mascat de la forţele speciale şi le-a spus victimelor că a venit pentru percheziţii.



Deşi nu a prezentat niciun document care să ateste necesitatea percheziţiilor despre care vorbea, presupusul poliţist a fost lăsat să intre în locuinţă, soţii Pojoca nefiind la primul contact cu descinderile. În vara lui 2012, Lucia Pojoca a fost arestată preventiv pentru 10 zile de către Tribunalul Bucureşti, fiind acuzată de favorizarea infractorului şi abuz în serviciu, acuzaţii care, în final, nu s-a dovedit a fi adevărate, astfel că femeia nu a mai ajuns în faţa instanţei de judecată. În perioada respectivă au avut loc mai multe percheziţii, chiar şi la locuinţa Luciei Pojoca.



Banii de la saltea



Imediat ce falsul poliţist a fost lăsat să intre în locuinţă, cei trei membri ai familiei au fost imobilizaţi, după care jefuitorul i-a anunţat că nu a venit să percheziţioneze locuinţa, ci să-i jefuiască. „O persoană mascată, simulând faptul că este poliţist şi fiind îmbrăcată în echipament tactic asemănător celui al trupelor de intervenţie, cu inscripţia «Poliţia», a pătruns în locuinţă, după ce a procedat la imobilizarea, legarea şi încătuşarea persoanelor vătămate, iar ulterior a fiului lor, a sustras dintr-un seif şi dintr-un dulap o sumă de bani“, au precizat procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea.



Jefuitorul ştia că, de curând, soţii Pojoca tranzacţionaseră un teren, astfel că i-a întrebat direct unde sunt banii. Potrivit unor surse, chiar unul dintre soţi i-ar fi dat banii. Mai apoi jefuitorul a plecat fără să ia alte bunuri de valoare din locuinţă. Când a ajuns în curte, s-a urcat în una din cele două maşini ale familiei şi a plecat. Autoturismul a fost abandonat la mai puţin de doi kilometri de locuinţă, în apropierea unei benzinării.



Poliţiştii încearcă să dea de urma făptaşului de mai bine de trei săptămâni. „Pe 9 martie am primit o sesizare prin 112 şi ulterior o plângere. În cauză se fac cercetărisub aspectul comiterii unei infracţiuni de tâlhărie“, a precizat comisarul Alina Dinu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Bihor. Directoarea băncii se consolează cu ideea că aşa a fost să fie: „S-a purtat foarte civilizat. A fost curajos, în orice caz. Bine că nu ni s-a întâmplat nimic. Până la urmă asta este viaţa, se mai întâmplă“.



Este primul caz de acest fel înregistrat în Bihor în ultimii 30 de ani. Conform Codului de procedură penală, percheziţia se face numai cu mandat din partea unui judecător, sub conducerea unui procuror, între orele 06-22.00, cu excepţia infracţiunilor flagrante şi a localurilor deschise şi în afara acestui interval. Când este imperios necesar, organele judiciare pot restricţiona libertatea de mişcare a persoanelor prezente, inclusiv prin încătuşare, precum şi accesul altor persoane în locul unde se face percheziţia.



