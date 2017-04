Consiliile judeţene sunt sprijinte de ministerul Sănătăţii pentru deblocarea proiectelor transfrontaliere în domeniul sanitar

În acest sens, ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, şi preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, s-au întâlnit vineri, la Oradea, cu preşedinţii consiliilor judeţene din Bihor, Satu-Mare şi Timiş, pentru identificarea soluţiilor optime în vederea deblocării proiectelor transfrontaliere finanţate prin Programul România - Ungaria. La discuţii au mai luat parte şi reprezentanţii Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru Graniţa România-Ungaria (BRECO).

"Am reuşit să ajungem la o înţelegere şi am făcut paşi importanţi pentru a debloca o situaţie cu care se confruntă Consiliile Judeţene din Vestul ţării care doresc să depună proiecte transfrontaliere pe domeniul sanitar. Am convenit ca la solicitarea acestor Consilii Judeţene, Ministerul Sănătăţii şi Consiliul Concurenţei să elaboreze şi să transmită documentaţiile necesare, astfel încât la data lansării liniei de finanţare, adică pe 1 iunie, aceşti beneficiari să poată depune proiectele strategice pe domeniul Sănătăţii fără a întâmpina probleme privind interpretarea unor prevederi pe tema unui potenţial ajutor de stat", a precizat ministrul Sănătăţii, Florian Bodog.

Întâlnirea de la sediul CJ Bihor a fost organizată de către Ministerul Sănătăţii, ca urmare a dispoziţiilor primite de la premierul Sorin Grindeanu în şedinţa de guvern din 12 aprilie.