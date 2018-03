Care sunt destinaţiile turistice ideale în 2018 şi ce sfaturi au specialiştii pentru concedii reuşite

După problemele de anii trecuţi, Antalya a revenit puternic şi turiştii au rezervat din timp. Unele hoteluri şi-au epuizat disponibilitatea imediat dupa sărbătorile de iarnă.

“Tendinţele sezonului erau destul evidende de la primele rezervări early booking, iar acum putem spune cu certitudine care au fost şi încă rămân cele mai vânate destinaţii turistice”, ne-a spus Samuel Sălăjan, administratorul unei agenţii de turism.

Egipt este pe locul doi în topul preferinţelor, cele mai multe plecări având loc din Cluj-Napoca şi Bucureşti. Apoi urmează destinaţiile exotice precum Thailanda, Bali, Republica Dominicană, care în ultimii ani au devenit tot mai accesibile în termeni de tarife. Sunt populare şi acele destinatii uşor accesibile cu zbor low cost din oraşul de domiciliu.

“Aceste destinaţii diferă de la un oraş la altul. Spre exemplu, avem cerere foarte mare pentru Costa Brava cu zbor din Oradea, pentru Mallorca şi Cipru cu zbor din Cluj-Napoca, şi Tenerife şi Tenerife, Dubai şi Malta din Bucureşti. Iar pentru cei care doresc să călătorească cu maşina proprie au rămas consacrate destinaţiile Grecia şi Bulgaria”, a precizat Samuel Sălăjan (foto jos).

Potrivit specialiştilor, Antalya oferă cel mai bun raport calitate-preţ şi este foarte avantajoasă pentru familiile cu copii. Tot în favoarea ei, vine şi numărul crescut al tour-operatorilor ce operează curse charter.

“În Oradea spre exemplu, am încurajat sosirea tour-operatorului Need Tour de origine turcă, sosire ce a fost bine primită de piaţă şi extrem de benefică deoarece au venit cu tarife competitive şi condiţii de plată avantajoase. Este mereu de preferabil o situaţie de concurenţă şi nu de monopol pe piaţă, asa că acum oradenii se pot bucura mai uşor ca oricând de o vacanţă în Antalya”, a punctat reprezentantul agenţiei de turism Terra Vista.

Egiptul este o destinaţie foarte avantajoasă, şi pachetele sunt cu masă all inclusive. Dispune de nişte activităţi şi posibilităţi nebănuite, de la snorkeling şi scuba diving, până la cină beduină în deşert şi drumeţie pe cămile sau ATV.

Destinaţiile accesibile prin cursele low cost disponibile sunt populare deoarece sunt mai avantajoase în unele cazuri decât destinaţiile clasice, şi oferă mai multă flexibilitate turiştilor în termeni de plecări, hoteluri, tip de masă, şi alte extraservicii care turiştii pot alege sau nu să fie incluse în funcţie de preferinţele lor. Aşa că sunt foarte solicitate în agenţii, unde preţul este similar cu cel din online însă turiştii beneficiază şi de o serie de servicii şi garanţii din partea agenţiei.

Specialiştii recomandă turiştilor pe cât posibil să evite perioadele de vârf ale sezonului, luna august fiind evident cea mai aglomerată. Rezervând în iunie sau septembrie turiştii vor ieşi mai ieftin şi în plus calitatea serviciilor şi gradul de satisfacţie va creşte.

“Noi ştim asta şi noi mereu călătorim în aceste perioade, dacă nu chiar mai devreme sau mai târziu în extrasezon când tarifele sunt la jumătate şi aşa poţi face chiar două vacanţe la preţ de una. Dacă tot vorbim aşa mult de Antalya, perioada ideală pentru o vacanţă este luna septembrie când aglomeraţia a trecut, dar vremea rămâne ideală şi apa mării are temperatura cea mai potrivită din tot sezonul estival”, a punctat Samuel Sălăjan.

2018 se anunţă a fi un sezon cu număr foarte ridicat de turişti. Toată lumea vrea vacanţă. Prin urmare, acum este momentul să rezervaţi, dacă încă nu aţi făcut-o. Chiar şi anul trecut când cererea a fost puţin mai mică ca acum, nu au existat prea multe oferte last minute. Anul acesta probabil nici atât.

“Pentru o vacanţă reuşită este bine să asculţi sfatul unui agent de turism priceput.

Apoi, sunt lucruri de la care pur şi simplu nu se poate face rabat şi nu e bine să faceţi economie. De cele mai multe ori 100 euro fac diferenţă până la o vacanţă reuşită”, a explicat administratorul agenţiei de turism.

De asemenea, specialiţtii susţine că este bine să ne informăm corect cu privire la vacanţa achiziţionată şi să nu avem acceptări nerealiste, pentru că din păcate 5 stele nu sunt la fel peste tot.

“E normal ca turiştii să îşi dezvolte de la un an la altul o oarecare afinitate, şi da, am putea spune că sunt ceva mai pretenţioşi, dar asta nu e o problemă decât pentru cei care vin cu aşteptări mai mari dar se vrea vacanţă tot cu 1000 de euro ca acum câţiva ani. Trebuie totuşi să ţinem cont că de la un an la altul au loc măriri salariale în toate industriile, iar în spatele vacanţei se află sute, dacă nu mii de persoane implicate. Apoi, doar o inflaţie de 5% pe an în 5 ani ar rezulta într-o creştere a tarifelor de 25%”, a concluzionat reprezentantul Terra Vista.

Tipul de masă pe timpul vacanţei trebuie ales în funcţie de genul de vacanţă care se doreşte sau de configuraţia familiei. În cazul unei vacanţe mai active nu se recomandă all inclusive. Dar pentru o vacanţă relaxantă şi fără griji, evident all inclusive sau ultra all inclusive este masa ideală, şi nu pentru că poţi să mânânci mai mult sau pentru ca ieşi mai ieftin, ci mai ales datorită faptului că intri în hotel şi nu mai umbli cu bani la tine, acest lucru este un factor în plus care ajută să te deconectezi şi să uiţi complet de cotidian, de bani, de griji etc.

Diferenţa între all inclusive şi ultra all inclusive, se rezumă cel mai mult la băuturile incluse în pachet, la all inclusive găsim doar băuturile locale, iar la ultra all găsim şi cele internaţionale.