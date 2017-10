Anvelope de iarnă sau anvelope „all season“: ce recomandări au specialiştii

Anvelopele all season sunt recomandate a fi utilizate în ţările cu o climă foarte blândă, unde iarna temperatura nu prea scade sub 0 grade, iar vara nu prea trece de 25-30, susţin specialiştii.

Acest lucru nu se întâmplă în România. Aici iarna se poate ajunge lejer la -15 grade, iar vara asfaltul sare şi de 50 de grade, lucrurile nu mai stau deloc bine pentru acest tip de anvelope.

“Un cauciuc all season în România nu va fi bun nici vara, nici iarna, vara fiind prea moale, iar pe timpul iernii prea rigid pentru a oferi aderenţa optimă. Anvelopele all season permise în România pe timpul iernii trebuie să aibă şi inscripţia M+S (Mud + Snow)”, explică mecanicul Florin Borza.

Dacă temperatura scade sub 5 grade, în general o anvelopă de iarnă va fi mai performanţă decât una all season, cele de iarnă putând fi utilizate în condiţii bune chiar şi până la -30 de grade. Anvelopele all season nu oferă tracţiune bună pe zăpadă şi nu se recomandă circularea cu ele pe zăpadă groasă, ci doar pe straturi foarte subţiri.

“Este bine de ştiut că anvelopele de iarnă au un profil adaptat pentru aderenţa pe zăpadă, un cauciuc mai moale, şi dispun de un număr mult mai mare de caneluri. Anvelopele de vară sunt proiectate pentru a oferi aderenţa optimă la temperaturi mari, fiind construite dintr-un cauciuc mai rigid care nu se poate comporta bine la temperaturi mici. În general se consideră că sub 7 grade Celsius o anvelopă de vară îşi pierde complet calităţile în defavoarea celei de iarnă. Anvelopele all season oferă o aderenţă bună la graniţa dintre anvelopele de vară şi cele de iarnă, dar nu excelează la niciuna din extreme. Însă acest lucru nu le face bune pe toată perioada anului”, susţine expertul.

Specialiştii mai atrag atenţia asupra faptului că distanţa de frânare şi siguranţa în viraje este direct proporţională cu aderenţa anvelopelor. Dacă anvelopa nu este proiectată să ofere aderenţă la temperatura la care se rulează în momentul respectiv, nu va face faţă cerinţelor şi maşină va risca să între în derapaj.

“Anvelopele all season nu pot oferi niciun avantaj în faţă celor de vara şi de iarnă, în afară cazurilor în care se care circulă ocazional, cu viteză redusă şi pe drumuri neacoperite cu zăpadă”, a mai explicat Florin Borza.