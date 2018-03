Test de cultură generală despre marii exploratori ai lumii. Cum se numeşte al doilea om care a păşit pe Lună

1. Unde a dispărut Roald Amundsen, explorator norvegian?

a) Groenlanda

b) Alaska

c) Arctica



2. În ce judeţ s-a născut Grigore Antipa?

a) Constanţa

b) Botoşani

c) Ilfov



3. Alături de cine a păşit pe luna Neil Armstrong?

a) David Scott

b) Michael Collins

c) Buzz Aldrin



4. Pe teritoriul cărei ţări s-a născut Cristofor Columb?

a) Italia

b) Spania

c) Portugalia



5. Ce naţionalitate are militarul după numele căruia a fost botezat Vârful Everest?

a) belgian

b) englez

c) francez



6. Cât timp a petrecut în spaţiu Yuri Gagarin, primul om care a ajuns în spaţiu?

a) 1 oră şi 48 de minute

b) 52 de minute

c) 3 ore şi 55 de minute



7. Care a fost primul om care a ajuns pe Vf. Everest?

a) Sir Edmund Hillary

b) George Everest

c) Reinhold Messner



8. Cine a condus pentru prima dată o expediţie în jurul lumii

a) Vasco da Gama

b) Amerigo Vespuci

c) Fernando Magellan



9. Cine este prima sexagenară din lume care a atins, pe schiuri, cele două poluri ale lumii într-un singur an?

a) Junko Tabei

b) Maria Uca Marinescu

c) Maya Sherpa



10. Cine este cuceritorul Imperiului Incaş

a) Fernando Pizzaro

b) Hernan Cortez

c) Pytheas



Răspunsuri corecte: 1 – c, 2 – b, 3 – c, 4 – a, 5 – b, 6 – a, 7 – a, 8 – c, 9 – b, 10 – a.