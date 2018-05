Test de cultură generală despre capitalele unor ţări din Asia. Care este capitala statului Myanmar?

1. Care este capitala statului Nepal?

a) Kathmandu

b) Lalitpur

c) Biratnagar



2. Care este capitala statului India?

a) Mumbay

b) Calcutta

c) New Delhi



3. Care este capitala statului Vietnam?

a) Song Da

b) Phnon Penh

c) Hanoi



4. Care este capitala statului Laos?

a) Vientiane

b) Mekong

c) Phu Poi



5. Care este capitala statului Cambodgia?

a) Phnon Penh

b) Suong

c) Kep



6. Care este capitala statului Mynamar?

a) Bago

b) Naypyidaw

c) Chin



7. Care este capitala statului Mongolia?

a) Ulaanbaatar

b) Halhin Gol

c) Erdenet



8. Care este capitala statului Coreea de Nord?

a) Rason

b) Seul

c) Phenian



9. Care este capitala statului Japonia?

a) Tokyo

b) Osaka

c) Nagasaki



10. Care este capitala statului Kazahstan?

a) Alma Ata

b) Astana

c) Taskent



Răspunsuri corecte: 1 – a, 2 – c, 3 – c, 4 – a, 5 – a, 6 – b, 7 – a, 8 – c, 9 – a, 10 – b.