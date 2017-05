„Taxa ghearei“ reduce masiv profitul celui mai mare producător de medicamente controlat de stat

Raportul transmis de compania ieşeană către Bursa de Valori Bucureşti arată o diminuare considerabilă a profitului din primele trei luni din 2017. Practic, profitul din primul trimestru a fost de 5,3 milioane de lei, cu mult sub cel de anul trecut, de 7,1 milioane de lei.

„Profitul brut de 5,34 milioane de lei, în scădere cu 28% atât faţă de anul 2016, cât şi faţă de valoarea planificată în Bugetul de Venituri şi Cheltuielu, scădere datorată valorii superioare a taxei claw back a cărei mărime este cu 1,8 milioane în plus faţă de nivelul bugetat şi cu 2,1 milioane lei mai mare decât în anul 2016“, se arată în raportul transmis Bursei de Valori Bucureşti. Taxa clowback sau „taxa gheară“ este impusă de stat şi vizează returnarea unei părţi din profitul realizat în urma vânzărilor de medicamente compensate. Potrivit Asociaţiei Române a Producătorilor Internaţionali de Medicamente, valoarea acestei taxe a crescut simţitor în 2016 ceea ce a stârnit nemulţumirea acestui for.





Pe de altă parte, veniturile din vânzările Antibiotice au ajuns în primul trimestru la 55,4 milioane de lei, în creştere cu 1% faţă de perioada similară a anului trecut. O componentă importantă a fost cea a exporturilor, unde creşterea veniturilor a fost de 21%, ajungând la 7,1 milioane de dolari. „Creşterea exporturilor a fost reprezentată de vânzările de produse finite în special în zonele Asiei de Sud, SUA şi Rusia. Valoarea exporturilor de produse finite a crescut în anul 2017 cu 44% faţă de perioada similară a anului 2016, principalele produse comercializate fiind din clasa antiinfecţionase, tractul digestiv şi produse cardiovasculare“, arată reprezentanţii companiei.



Dacă cheltuielile cu materiile prime au fost reduse cu 10%, nu acelaşi lucru se poate spune despre cheltuielile de personal, care au crescut cu 5%, ajungând la 18 milioane de lei. La cheltuielile de exploatare se înregistrează cea mai mare creştere, cu 22%, „creştre datorată valorii taxei claw back superioare cu 37% (2,1 milioane lei) comparativ cu anul 2016 şi superioară valorii planificate cu 30%“.



Valoarea activelor deţinute de Antibiotice au ajuns la finalul lunii martie la peste 561,3 milioane de lei. „Pentru dezvoltarea portofoliului de medicamente destinat pieţei interne şi internaţionale, 31 de proiecte noi de cercetare-dezvoltare se derulează în anul 2017, 11 produse aflându-se ăn etape finale de cercetare, cu depunere la autorităţle de autorizare până la sfârşitul anului“, reiese din analiza companiei. Compania Antibiotice are ca acţionar majoritar Ministerul Sănătăţii, care deţine 53% din acţiuni, 33% de alţi acţionari şi 13% de SIF Oltenia.

