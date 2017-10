Regizorul peliculei „Un pas în urma serafimilor“, la Iaşi: „Nu am primit aprobare să filmăm în bisericile din Moldova şi Muntenia“

Sala de la Cinema Victoria s-a umplut duminică seară cu sute de spectatori dornici să urmărească primul film al lui Daniel Sandu destinat marilor ecrane: „Un pas în urma serafimilor“.

Deşi pelicula rulează din 22 septembrie, o parte din echipa lungmetrajului a ajuns abia duminică în faţa ieşenilor. Astfel, regizorul Daniel Sandu şi actorii Ştefan Iancu şi Ştefan Mihai au răspuns zecilor de întrebări adresate după proiecţia peliculei care are mai bine de două ore.



Cele mai multe curiozităţi ale spectatorilor au vizat modul în care regizorul a filtrat şi proiectat cei cinci ani petrecuţi de el într-un seminar ortodox din Roman. Pelicula prezintă această perioadă din viaţa regizorului, iar potrivit acestuia, 80% din întâmplările prezentate în film sunt reale, însă numele personajelor principale au fost schimbate, iar unele evenimente „condensate“. „Filmul este construit pe o experienţă proprie, trăită de mine acum două decenii. Cantitatea de adevăr din acest film este undeva la 80%, iar restul de 20% este ficţiune“, a spus regizorul, originar din Piatra Neamţ. Daniel Sandu a decis după cei cinci ani de seminar să renunţe la „misiunea de preot“ şi să devină „povestitor“, semnând în 2017 primul său lungmetraj.

Întrebat dacă a primit reacţii din partea Bisericii Ortodoxe după proiecţii, regizorul a menţionat: „Nu am primit un răspuns oficial din partea Bisericii, pe de altă parte nici nu l-am solicitat. În schimb, au apărut în spaţiul virtual destule feţe bisericeşti, cu influenţă, în special la tineri, care s-au apucat să critice filmul cu două săptămâni înainte de lansare. Cu tot respectul, vorbesc în necunoştinţă de cauză. Din punctul meu de vedere, părerea unor oameni care nu au văzut filmul este nulă. Sunt de acord să ascult păreri împotriva demersului nostru atât timp cât acele persoane ştiu despre ce vorbesc“.



În ceea ce priveşte modul în care au decurs filmările în lăcaşurile de cult, Daniel Sandu a precizat că a solicitat aprobare pentru a filma în biserici, însă: „Nu am primit aprobare să filmăm în biserici din Moldova şi Muntenia. Am găsit mai multă înţelegere în zona Sibiului. Acele slujbe din film erau regizate, noi am accesat acele locaţii pentru un interval de câteva ore, am filmat, am avut contracte pentru aceste servicii. Totul s-a desfăşurat perfect legal“.

La Iaşi, „Un pas în urma serafimilor“ poate fi urmărit la Cinema Victoria.

