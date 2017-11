Profesorul român care are propriul laborator la Universitatea Shizuoka din Japonia. „Reuşim să controlăm structurile la nivel de nanometru“

Daniel Ioan Moraru, un păşcănean în vârstă de 39 de ani, are propriul laborator de cercetare în domeniul nanoelectronicii la Universitatea Shizuoka din Japonia.

Absolvent al Facultăţii de Fizică de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi, Daniel Moraru şi-a construit, în ultimii 13 ani, o carieră solidă la peste 10.000 de kilometri distanţă de România, la Universitatea Shizuoka din Japonia. Realizarea a fost posibilă datorită unui parteneriat vechi de aproape 20 de ani dintre universitatea din Iaşi şi cea din Japonia. Astfel, în 2004, tânărul masterand Daniel Moraru, ajuns profesor de fizică în liceul în care a învăţat în Paşcani, începea un doctorat în domeniul nanoelectronicii la Universitatea Shizuoka.

Profesor la trei şcoli din Iaşi

Daniel Moraru şi-a încheiat studiile la Facultatea de Fizică de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi în 2003. Încurajat din familie spre educaţie şi predare, cu modelul mamei sale profesor de franceză, tânărul absolvent a ales o carieră didactică. După absolvire, a obţinut prin titularizare un post de profesor „acasă“, în şcoala în care a studiat până în clasa a XII - a, la Liceul „Mihail Sadoveanu” din Paşcani, în prezent colegiu.

„În 2001 am dat licenţa, iar în 2003 am terminat masteratul în domeniul de fizica plasmei. În timpul masteratului am obţinut, prin titularizare, post la Şcoala «Ion Creangă» din Iaşi, în primul an, şi în al doilea an la Colegiul «Emil Racoviţă» din Iaşi. După absolvire, am obţinut post la Liceul «Mihail Sadoveanu» din Paşcani. A fost o experienţă foarte plăcută şi reuşită. Câteodată am o nostalgie faţă de predarea la liceu şi la şcoala generală. Copiii sunt mult mai activi şi mai bucuroşi să înveţe lucruri noi, decât mulţi studenţi în anii de facultate. După primul an în care am predat la Paşcani, am obţinut bursa în Japonia şi am plecat“, a povestit profesorul. În baza unor relaţii academice dintre Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi şi Universitatea Shizuoka, Japonia, în urma unor interviuri derulate pe parcursul a nouă luni, în 2004, păşcăneanul a accesat o bursă doctorală oferită de Guvernul nipon.



„Acolo m-am specializat pe nanoelectronică, adică electronică la nivel de nanometru, care este a mia parte dintr-un micrometru. Cu facilităţile care sunt disponibile la universitate, noi construim astfel de structuri. Le măsurăm proprietăţile electrice, magnetice şi termice. Pe parcursul a 13 ani, de când sunt acolo, am reuşit să controlăm structurile la nivel de nanometru şi chiar un pic mai mult, la nivel atomic să zicem“, a mai precizat Moraru.

Profesor în Japonia, la o clasă internaţională

Din 2007, după finalizarea doctoratului, profesorul român a continuat să facă cercetare în domeniul nanoelectronicii şi a urmat studii post-doctorale încă cinci ani. În 2012, Daniel Moraru a devenit profesor asistent în Universitatea Shizuoka, cea care l-a adoptat. Aici, în urma unor aplicaţii către Guvernul Japoniei, păşcăneanul a câştigat fondurile necesare pentru înfiinţarea unui laborator. În cadrul acestuia, alături de alţi profesori şi studenţi, Daniel Moraru dezvoltă funcţionalităţi noi.





„Trebuie să recunosc că şi universitatea furnizează fonduri ca să-ţi concepi laboratorul. Eu am primit timp de trei ani fonduri suplimentare pentru dotarea acestuia cu cele necesare. În echipa mea, personajele principale sunt studenţii. Am colaborări şi cu alţi profesori, dar cei mai importanţi sunt studenţii. Ei fac munca cea mai grea de cercetare, de prelucrare, de analize şi am noroc că sunt studenţi foarte buni, foarte muncitori“, a mai subliniat profesorul. În echipa profesorului păşcănean lucrează, în prezent, şapte studenţi din Japonia, doi studenţi din India, un student din Indonezia şi doi din Bangladesh. În timp, au fost implicaţi în proiectele sale inclusiv studenţi români, prin programe europene. Chiar şi specialistul sub îndrumarea căruia Daniel Moraru şi-a realizat doctoratul la Universitatea Shizuoka, Michiharu Tabe, profesează acum în echipa fostului său student. „Domnul profesor a ieşit la pensie, dar suntem încă în colaborare. După 13 ani de când am început doctoratul, s-au inversat rolurile. Acum dumnealui lucrează în laboratorul meu, în postura de profesor emeritus“.

Viaţa într-un alt colţ de lume

Daniel Moraru a plecat în Japonia alături de soţia sa, la rândul său absolventă a Facultăţii de Fizică de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi. „Fără ea mi-ar fi fost dificil să iau decizia asta“, a punctat profesorul. El spune că susţinerea familiei a jucat un rol esenţial în alegerea pe care a făcut-o pentru a-şi urma şi dezvolta pasiunea. Soţii Moraru au o fiică în vârstă de 10 ani, născută în Japonia.





„Acomodarea s-a produs treptat. Când eram student trebuia să mă concentrez pe cercetare, pe studiu, pe prezentarea la conferinţe, şi asta m-a cam desprins de lumea socială. Treptat, diferenţele au devenit foarte vizibile. Japonia este o ţară cu totul deosebită faţă de orice altă ţară. Oamenii sunt puţin timizi dacă e să comunice în engleză, dar pe de altă parte sunt foarte politicoşi şi primitori. Te ajută în orice situaţie şi nu am simţit niciodată vreo presiune socială, vreo teamă sau vreun stres“, a mai spus Daniel Moraru. În ultimii 13 ani, activitatea profesorului român, cercetător şi cadru didactic la Universitatea Shizuoka, a fost recunoscută prin mai multe premii internaţionale.

