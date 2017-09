Primul pas concret pentru unul din cele trei spitale regionale din ţară. Proiectul este estimat la 200 de milioane de euro

La aproape un an după ce Primăria Iaşi a trecut terenul din Moara de Vând în domeniul public al statului, Guvernul a anunţat că Ministerul Sănătăţii va prelua amplasamentul de 12 hectare pe care urmează a fi ridicat Spitalului Regional de Urgenţă Iaşi.



„Ministerul Sănătăţii va prelua un teren de 120.000 mp în municipiul Iaşi în scopul construirii Spitalului Regional de Urgenţă, potrivit unei hotărâri de guvern adoptată în şedinţa de astăzi (n.r. joi, 21 septembrie, 2017). Terenul, aflat în domeniul public al municipiului Iaşi, a trecut în domeniul public al statului român, în noiembrie 2016, printr-o hotărâre a Consiliului Local Iaşi“, se arată în anunţul făcut de Guvern.



Ministerul Sănătăţii ar urma să construiască trei spitale regionale la Iaşi, Cluj-Napoca şi Craiova, cu fonduri alocate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, unde există o finanţare totală de 300 de milioane de euro. Potrivit oficialilor Executivului, în decembrie 2016, Ministerul Sănătăţii a încheiat un Acord de asistenţă tehnică cu Banca Europeană de Investiţii, în vederea întocmirii documentelor necesare aplicaţiei pentru finanţarea din fonduri structurale nerambursabile pentru construcţia celor trei spitale regionale de urgenţă.

Practic, un spital regional costă în jur de 200 de milioane de euro. Prin POR 2014-2020 sunt alocate, la nivelul Regiunii de Nord-Est, 50 de milioane de euro, fonduri nerambursabile. De la bugetul de stat ar urma să mai fie alocate încă 50 de milioane de euro, iar diferenţa până la 200 de milioane, cât ajunge fiecare spital, va fi acoperită din împrumuturi ce vor fi parafate la nivel central.



Unul dintre cele trei spitale regionale din ţară va fi construit la Iaşi, în zona Moara de Vânt, în apropiere de Aeroportul Internaţional. Terenul a fost pus la dispoziţie de Primăria Iaşi, iar alegerea lui a iscat numeroase discuţii, deoarece este în apropiere de Aeroport, iar în prezent nu există o cale de acces viabilă spre acea zonă. „Faptul că suntem primul oraş, din cele trei în care se vor construi Spitale Regionale de Urgenţă, care beneficiază de o asemenea măsură din partea Guvernului denotă seriozitatea cu care am pregătit acest proiect“, a transmis primarul Mihai Chirica, joi seară.



În primăvara acestui an, o echipă de la Ministerul Sănătăţii a vizitat amplasamentul din Moara de Vânt. La acea dată, oficialii Consiliului Judeţean Iaşi anunţau că până la sfârşitul acestui an ar urma să fie realizat studiul de fezabilitate, care va stabili exact cum va arăta fiecare unitate medicală.

Anul 2018 va fi dedicat întocmirii, depunerii şi evaluării documentaţiei proiectului pentru POR 2014-2020 în vederea accesării finanţării europene. Începerea efectivă a construcţiei ar trebui să aibă loc, după acelaşi calendar, în primul trimestru al anului 2019, iar realizarea lucrărilor nu ar trebui să depăşească 36 de luni, au transmis reprezentanţii CJ Iaşi. „Sunt estimări că în al doilea semestru al anului 2022 spitalul va fi gata“, a declarat, în aprilie, la Iaşi unul dintre secretarii de stat din Ministerul Sănătăţii.

Citeşte şi:

Industria care produce anual în Iaşi câte o „fabrică fără fum“. Care sunt punctele forte şi pericolele din acest domeniu

Aeroportul din România care a ajuns de la 73.000 de pasageri anual la 76.000 de clienţi într-o singură lună. Este a doua cea mai importantă creştere din Europa