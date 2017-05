Poze erotice care au stricat vieţi. Păţaniile unor tinere care au fost de acord să se pozeze goale

Anchetatorii ieşeni susţin că printre cele mai des întâlnite cazuri de şantaj pe care le instrumentează sunt cele în care autorii se folosesc de diverse fotografii indecente ale victimelor. Şantajiştii obţin fotografiile fie de la victime, fie prin accesarea ilegală a mediilor de stocare ale acestora. Scopul final, este, însă acelaşi: ameninţarea victimelor că, dacă nu vor oferi diverse sume de bani, imaginile compromiţătoare vor fi făcute publice.

Chiar recent, judecătorii din Iaşi au condamnat un tânăr care a şantajat o minoră de 15 ani care participase la mai multe şedinţe de videochat. Bărbatul a obţinut fotografiile compromiţătoare, şi-a deschis un cont fictiv de Fa­cebook şi a decis să o şantajeze pe minoră. I-a cerut 1.200 de lei ameninţând că, dacă nu primeşte banii, va lipi pozele pe peretele restaurantului unde tatăl este ad­ministrator. „Bună! Am să fiu scurt. Daca nu vrei ca pozele astea să ajungă pe peretele de la «***» şi să vadă tăticu’ vreau de la tine 12 milioane! A, şi încă ceva, dacă vorbeşti cu cineva despre asta, în secunda următoare pozele ajung pe Facebook-ul tău“, i-a scris G.U. minorei.

Tot atunci, tânărul i-a trimis fetei şi un set de fotografii explicite cu ea. Fata a decis în cele din urmă să apeleze la Poliţie, chiar dacă acest lucru a făcut ca şi părinţii ei să afle ce făcuse.

Pe 5 decembrie 2015, poliţiştii au organizat un flagrant. Minora s-a întâlnit cu G.U. în Iulius Mall, unde i-a înmânat 800 de lei, în timp ce tânărul ieşean i-a înmânat un stick. Imediat după „tranzacţie“, poliţiştii l-au ridicat pe bărbat şi l-au dus la audieri. Tânărul a recunoscut faptele care îi sunt imputate şi, la finele anului 2016, a semnat un acord de recu­noaştere a vinovăţiei cu DIICOT Iaşi. Acordul a ajuns pe masa judecătorilor care, recent, l-au confirmat şi au stabilit ca G.U. să fie condamnat la doi ani şi jumătate de închisoare cu suspendare sub suprave­ghere.

Studentă şantajată de elevi

Condamnări cu suspendare au primit şi alţi trei tineri din municipiu care au şantajat o studentă la Filosofie cu publicarea unor fotografii nud. Potrivit anchetatorilor, în cursul lunii octombrie 2015, Ionuţ Roman a obţinut un card de memorie în care se aflau 90 de fotografii, cinci dintre acestea înfăţişând-o goală pe Diana, pe care o ştia din vedere, ştiind şi în ce localitate din judeţ locuieşte.



Pe 13 octombrie, tânărul a decis să folosească pozele pentru a obţine bani de la aceasta. Avea un cont de Facebook incognito, de pe care i-a remis victimei un mesaj în care a informat-o că are fotografii compromiţătoare cu ea. „Bună! Am o treabă cu tine, dă-mi mesaj când intri, dacă nu vrei să fac vreo prostie, că am un album întreg“, i-ar fi scris Ionuţ Roman.





În acelaşi mesaj, Roman ar fi ataşat şi fotografii în care Diana apărea goală. În timpul discuţiei pe care cei doi au avut-o prin intermediul Facebook, victima l-a întrebat pe băiat de unde are pozele, acesta spunând că de pe un card de memorie pe care l-a găsit pe jos. În cadrul aceleiaşi conversaţii, Roman i-a cerut 300 de lei, spunându-i că, în caz contrar, va arăta pozele familiei ei şi le va publica şi pe internet.



Anchetatorii aveau să afle ulterior că fotografiile cu care Diana a fost şantajată fuseseră realizate chiar de ea şi trimise mai apoi iubitului ei, Teodor F., de 22 de ani. În urma discuţiei dintre Diana şi Ionuţ Roman, acesta din urmă a primit numărul de telefon al fetei. Ulterior, băiatul a apelat la iubita sa, Cristina P. (17 ani), cu care s-a şi întâlnit în seara zilei de 13 octombrie, în zona Târgu Cucu, pentru a stabili modalitatea de primire a banilor. Cristina P. a discutat şi ea cu victima despre remiterea celor 300 de lei, aceasta din urmă precizând că a făcut rost de bani. Nu a mai reuşit însă să dea banii întrucât poliţiştii au intervenit.

Şantaj din celălalt capăt al ţării

Tot cu suspendare a fost condamnat şi un tânăr originar din Timişoara care, în 2011 a şantajat una dintre prietenele iubitei sale. Marian Dumitriu a aflat parola mailul şi Messengerului tinerei de la iubita lui, care era prietena fetei şi a accessat contul ei. Acolo a găsit, într-un mail trimis, „imagini explicit sexuale" în care apărea victima alături de o altă tânără.

Apoi Dumitriu le-a trimis câteva poze unor amici din lista de messenger a tinerei. Timişoreanul a contactat-o pe victimă şi i-a propus să-i dea 50 de euro pentru a nu face publice fotografiile compromiţătoare. „Ulterior a ameninţat partea vătămată cu printarea fotografiilor şi lipirea pe pereţii imobilului unde domiciliază părinţii acesteia. Pentru a nu fi făcute publice partea vătămată trebuia să dea curs unor servicii de natură sexuală", se precizează în rechizitoriu.

Procurorii susţin că Dumitriu i-a solicitat de mai multe ori tinerei să întreţină cu el raporturi sexuale, iar apoi i-a cerut să se dezbrace în faţa unei camere web. La jumătatea lunii februarie 2011 anchetatorii i-au percheziţionat locuinţa timişoreanului şi, ulterior, l-au trimis pe acesta în judecată.