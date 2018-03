Politologul Alina Mungiu Pippidi: „Dragnea nu este un monstru, n-a chemat el minerii peste noi“

Într-un interviu acordat pentru „Ziarul de Iaşi“, politologul Alina Mungiu Pippidi a răspuns mai multor teme privind economia celei mai sărace regiuni de dezvoltare din ţară. „Eu dacă aş fi acum în Iaşi aş încerca să fiu numărul unu în atragerea de fonduri pentru skills pentru studenţi, dar mai ales pentru adulţi. Aş face modelul irlandez, nu cel grecesc. Grecii şi-au pus asfalt până pe vârfurile munţilor. Au asflatat toate cărările de capre şi economia grecească, la finalul fondurilor europene, după 25 de ani, era la fel de puţin competitivă ca la început. Modelul de succes este cel din Irlanda, unde nu stăteau cu drumurile mai bine decât în Grecia, dar unde au spus că vor crea o populaţie super-educată, super skilled, care să facă de toate. La noi, toată lumea mă omoară cu autostrăzile, oriunde merg - ce o să faceţi cu ele? Trebuie drumuri, drumuri de viteză mare, dar cine are nevoie de autostrăzi? Eu locuiesc pe Valea Prahovei, dacă se face acolo autostradă se distruge toată valea. De 15 ani vorbim despre auostradă, dar nu s-au făcut centuri la Azuga, Sinaia şi Buşteni care ar costa o nimica toată“, a declarat Mungiu.



Mungiu Pippidi, originară din Iaşi, a mai precizat: „Am văzut că Iaşul a ajuns numărul al doilea demografic la nivel naţional, după Bucureşti, dar mă interesează partea sociologică, nu bârfa de partid. Însă dacă te uiţi cât la sută din populaţia aceasta este activă, îţi dai seama de ce a câştigat PSD - populaţia activă este foarte mică. Întrebarea pe care mi-o pun eu este ce Dumnezeu fac oamenii aici, din ce trăiesc dacă nivelul populaţiei active este de sub 30%, jumătate faţă de Bucureşti. Sunt pensionari, au case la ţară cu găini, din ce trăiesc?“.



Întrebată de ce l-a criticat mai puţin pe actualul lider PSD Liviu Dragnea faţă de ceilalţi preşedinţi ai social-democraţilor, politologul a declarat: „Dragnea nu este deci cu nimic superior ălora dinainte, dar nici nu este inferior. Dragnea nu e un monstru, nu a chemat el minerii pe noi. A pune toată energia naţională în a-l da pe Dragnea jos cum se întâmplă de un an şi jumătate fără să reuşeşti e pur şi simplu o dovadă de prostie colectivă, asta e părerea mea. În locul lui Dragnea se va alege Marian Oprişan sau un altul ca el. Ce nu vrea lumea să înţelegă este măsura în care Dragnea e reprezentativ pentru această clasă de oameni, votanţii din oraşul mic, mijlociu şi chiar mare din România, pentru că Gabriela Firea ne-a bătut la Bucureşti cum n-am fost bătuţi în viaţa noastră. Cum a câştigat PSD pentru prima oară data trecută în toate categoriile de educaţie? Că sunt ei foarte răi? Ei au fost răi dintotdeauna, iar acum sunt mai buni decât au fost vreodată, să mă ierte Dumnezeu! Eu am avut zeci de procese cu PSD. Dragnea nu dă pe nimeni în judecată, nici Tăriceanu. Aceşti «dictatori», aceşti «tirani», aceşti «nenorociţi». Toată lumea zice despre ei că sunt corupţi, dar poţi să faci asta fără niciun cost şi ca atare sunt extraordinari de mulţi viteji în România. Toată lumea e mult mai antipesedistă decât mine, sunt foarte impresionată“.



În interviul acordat Ziarului de Iaşi, politologul vorbeşte şi despre raportul ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, dar şi despre procurorul-şef al DNA, Codruţa Kovesi.