Poliţist ameninţat cu moartea în timpul unei intervenţii. Agresorul a spart cu braţul geamul maşinii de intervenţie

Daniel Ilaş a fost arestat urmare a unei decizii luate duminică, 10 decembrie, de către Judecătoria Hârlău. El este cercetat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău de tulburarea ordinii şi liniştii publice, distrugere, lovire şi alte violenţe, precum şi de ultraj.

Potrivit procurorilor, în seara zilei de 8 decembrie, Ilaş a consumat alcool în incinta unui bar din satul Poiana, comuna Deleni, alături de alte două persoane. După ce a ajuns în stare de ebrietate, între bărbaţii din bar a izbucnit un conflict în urma căruia Ilaş a lovit cu pumnii şi picioarele trei persoane.

„În timpul agresiunii inculpatul I. V.-D. a distrus uşa de acces în incinta barului, spărgând geamul cu un obiect contondent, conflictul continuându-se şi în afara unităţii. Persoana vătămată T. R.-I. a solicitat intervenţia poliţiei, apelând SNUAU 112, iar la faţa locului s-a deplasat un echipaj de poliţie aflat în serviciul de patrulare format din agent de poliţie M. C. – P. şi agent de poliţie P. A. din cadrul Secţiei 9 Poliţie Rurală Hîrlău. La vederea echipajului de poliţie, inculpatul a continuat să aibă un comportament violent, adresând ameninţări cu moartea agentului de poliţie M. C. – P., încercând să-l lovească cu pumnul în faţă, însă agentul de poliţie M. C. – P. s-a eschivat, inculpatul lovindu-l pe acesta cu pumnul în umăr”, au menţionat procurorii de la Hârlău.

Aceştia au mai precizat că Ilaş a lovit cu antebraţul mâinii drepte geamul de la portiera stânga faţă a autospecialei de poliţie, pe care l-a distrus. Scandalagiul a fost imobilizat de către cei doi agenţi de poliţie, dar a continuat să se manifeste agresiv şi să-l ameninţe cu moartea pe agentul de poliţie M. C.- P., încercând să-l lovească cu picioarele.

„Faptele menţionate mai sus au provocat tulburarea gravă a ordinii şi liniştii publice, persoanele vătămate fiind transportate cu ambulanţa la Spitalul orăşenesc Hîrlău în vederea acordării de îngrijiri medicale”, au mai arătat anchetatorii.

Citeşte şi:

Respectul unor interlopi faţă de un şef de post de la sat: „Îi vom tăia gâtul“. Măcel cu hârleţul şi sapa de faţă cu poliţiştii