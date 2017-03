FOTO Perspective diferite de la Marşul pentru viaţă din Iaşi: „Orice întrerupere de sarcină lasă urme mult mai adânci“

Ieşenii s-au strâns în Piaţa Unirii, în jurul orei 13.30, apoi au plecat într-un marş pe traseul str. Gavriil Musicescu – Bulevardul Independenţei – Strada Elena Doamna – Strada Anastasie Panu – Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt.

Mulţi dintre cei prezenţi în Piaţa Unirii au spus că au aflat despre eveniment de la biserică şi că nu sunt la prima participare. Oamenii au primit de la organizatori foi colorate pe care erau scrise diverse cuvinte.



CREDINŢĂ

Îmbrăcată într-o frumoasă ie, Ionela a venit de la slujba de Buna Vestire direct în Piaţa Unirii. „Am ieşit alături de prietenii mei pentru a susţine credinţa noastră. Am ieşit pentru a susţine viaţa“, a spus zâmbind tânăra de 25 de ani.





CURAJ

Mădălina s-a căsătorit de câteva luni. A venit alături de soţul ei pentru a lua parte la marşul de la Iaşi. „Cred că avortul este o traumă. Chiar dacă mai târziu poţi avea copii, nu cred că te mai simţi la fel de întreg. Consider că prin participarea la marş putem da încredere femeilor care sunt în asemenea situaţii. Cred că prinzi curaj să păstrezi copilul dacă vezi că sunt atât de mulţi oameni care te susţin. Poate aşa ai mai multă forţă, deşi nu ai sprijin din partea familiei sau a celui cu care eşti“, este de părere tânăra de 21 de ani.







VIAŢĂ

Eusebiu este student la Teologie şi a purtat unul dintre mesajele preferate de la marş: „Bărbaţii adevăraţi aleg viaţa!“. „Am venit aici pentru că susţin viaţa. Am văzut la protestele împotriva Guvernului că tinerii pot schimba ceva şi eu chiar cred asta“, a spus tânărul de 19 ani.

IUBIRE

Două doamne trecute de prima tinereţe au venit de la slujbă spre Piaţa Unirii. „Am venit pentru că vrem să se nască mai mulţi copii şi tineretul să fie sesizat şi să aibă grijă, căsătoria nu e un joc, a face copii nu e un joc, iar dragostea înseamnă şi responsabilitate. Să aibă grijă când se hotărăsc să aibă copii. Nu-i uşor de crescut copii, dar dacă-i pierzi multe necazuri ai. Orice întrerupere de sarcină lasă urme mult mai adânci“, a spus doamna Aneta,care are doi copii şi patru nepoţi. „Avortul e un păcat mare. Am şi eu ce mânca pe lumea cealaltă, am doi. Regret şi acum că nu i-am făcut, dar eram necăjiţi“, a povestit şi doamna Ileana.

„Marşul pentru Viaţă“ a fost organizat la Iaşi, Paşcani, Hârlău şi Târgu Frumos, dar şi în alte zeci de localităţi din ţară.

