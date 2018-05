Oferta educaţională a unui preot din Iaşi: rechizite, meditaţii şi burse pentru elevii sărmani, sclipitori la învăţătură

Preotul misionar Dan Damaschin de la Biserica „Naşterii Domnului” din Iaşi şi voluntarii săi se ocupă în fiecare săptămână de organizarea unor meditaţii gratuite pentru copii din familii sărmane. Cursurile au loc în fiecare zi de sâmbătă, de la ora 09.00 la ora 13.00, sunt asigurate de profesori voluntari care predau în şcoli din Iaşi şi se adresează elevilor de clasa a VII-a şi a VIII-a.

Astfel, la Centrul educaţional „Damian şi Cosma”, voluntarii părintelui asigură copiilor ai căror părinţi nu-şi permit să plătească ore suplimentare la limba română, matematică şi engleză câte două şedinţe de pregătire, o masă gratuită şi, ocazional, activităţi extra-şcolare: vizite la muzeele din Iaşi, ieşiri în parc sau la teatru. „Întrucât aceşti copii se află în mediul rural, care oricum este dezavantajat în raport cu mediul urban în ceea ce priveşte sistemul educaţional, ne-am dat seama că oricât investim în ei, pentru că noi îi îmbrăcăm, îi hrănim şi le dăm cele trebuincioase, nu vor avea performanţe întrucât nivelul slab îi împiedică să ajungă la o şcoală mai bună. Aşa ne-am propus să învăţăm copiii şi să-i facem pe toţi de şcoli profesionale, chiar liceu”, a explicat preotul Damaschin.

Potrivit acestuia, oamenii implicaţi în proiect – voluntarii care asigură transportul şi supravegherea elevilor şi profesorii care oferă meditaţii gratuite - sunt răsplătiţi cu rezultate remarcabile pe care copiii le obţin la evaluările de la şcoală sau la testarea naţională. „Acum trei ani, când am început proiectul, într-una dintre şcolilele din care primim copii la meditaţii, am avut rată de promovare de 800/100, adică cu un an înainte a luat un singur copil Capacitatea, iar în anul în care am investit noi în educaţie au luat opt copii examenul. Aceşti copii au devenit bursierii noştri pentru că părinţii nu-şi permiteau să-i ţină la şcoală, la un internat, cu mese asigurate zilnic”, a mai relatat preotul.

Pe lângă Centrul educaţional „Damian şi Cosma”, preotul Damaschin şi voluntarii săi sprijină educaţia oferind, anual, rechizite gratuite pentru 2.000 de copii din familii nevoiaşe din judeţul Iaşi. De asemenea, preotul oferă burse de studiu pentru 50 de elevi şi studenţi pe care părinţii nu pot să-i întreţină la şcoală, în Iaşi. Proiectele preotului misionar pot fi susţinute prin donaţii în conturile Asociaţiei „Glasul Vieţii”, fondată de Dan Damaschin.

Asociaţia „Glasul Vieţii”, Cod de înregistrare fiscală: 31539898 Cont (IBAN) bancar: Cont RON: RO 64 BTRL RON CRT 00 W875 9401 Cont Euro: RO 49 BTRL EUR CRT 00 W875 9401 CONT USD: RO 89 BTRL USD CRT 00 W875 9401 COD SWIFT: BTRLRO 22 Banca Transilvania, Sucursala Iaşi.

