O mamă le-a mulţumit unor părinţi care au acceptat să doneze organele fiului lor: „E greu să-ţi pierzi copilul, dar este o bucurie să dai viaţă altuia”

Echipa de transplant renal de la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” din Iaşi a marcat o premieră medicală pentru cei 17 ani de activitate: medicii ieşeni au efectuat miercuri, 08 noiembrie, un transplant de rinichi la un copil de cinci ani care a făcut dializă din prima lună de viaţă.Salvarea băieţelului transplantat a venit de la o familie din Iaşi care a trecut în ultima săptămână printr-o tragedie.

Copilul ieşenilor, un băieţel de şapte ani, a fost accidentat grav miercuri, 1 noiembrie, după ce a traversat strada neregulamentar. Minorul a ajuns la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi cu leziuni deosebite la nivelul capului, plămânilor şi cu fracturi ale membrelor.

La o săptămână de la evenimentul rutier, băiatul a fost declarată în moarte cerebrală, iar părinţii săi au acceptat să-i doneze organele. „S-au prelevat ficatul, rinichii şi corneea de la un copil de şapte ani care a suferit un accident rutier. Nu s-au putut preleva şi celelalte organe din cauza traumatismelor suferite de pacient“, a arătat dr. Raluca Neagu-Movilă, coordonatoarea Centrului Regional de Transplant Iaşi. În clinicile din Iaşi acreditate pentru transplant au rămas un rinichi şi corneea donatorului. Cel de-al doilea rinichi şi ficatul au fost transportate în clinici din Bucureşti.

„A fost foarte greu, dar suntem foarte bucuroşi că avem parte de el”

Rinichiul rămas la Iaşi a fost transplantat unui băieţel din Botoşani, bolnav de la naştere. „A fost diagnosticat la nouă zile de la naştere cu insuficienţă renală cronică terminală, cu observaţie de sindrom Meckel-Gruber, polidactilie, adică avea şase degete la mânuţă, şase la picioruşe. De la trei săptămâni face dializă, dar cu ajutorul Domnului am reuşit să facem acest transplant. A fost foarte greu, dar suntem foarte bucuroşi că avem parte de el. În ultimii trei ani, am făcut drumul Botoşani-Iaşi de trei ori pe săptămână pentru dializă. Şansele copilului au fost minime la naştere, dar cu ajutorul lui Dumneuzu am reuşit să-l menţinem pe picioruşe”, a precizat Petronela Şuştel (28 de ani), mama băiatului transplantat.

Botoşăneanca a apreciat că fiul său a renăscut după şansa pe care a primit-o graţie familiei din Iaşi. Băiatul său are acum posibilitatea să meargă la grădiniţă, aşa cum îşi dorea, dar nu reuşea din cauza bolii. „Îşi dorea foarte mult să meargă la grădi, dar având un cateter montat pe vena jugulară, pentru siguranţa lui, nu putea. Cu siguranţă după ce trece această perioadă va merge şi la grădi şi la şcoala. Cu ocazia asta vreau să le mulţumesc părinţilor acelui copiluţ care au fost de acord să doneze aceste organe. E greu să-ţi pierzi copilul, dar este o bucurie să dai viaţa altui copil. Eu vreau să le mulţumesc din suflet. Pentru ei a fost o durere mare şi sper să fie în continuare puternici”, a mai apreciat Petronela Şuştel.

„Este cel mai mic pacient al nostru”

Reprezentanţii Spitalului Clinic „Dr. C. I. Parhon” au explicat că, la nivel naţional, transplantul renal la copii cu vârstă atât de mică este o intervenţie extreme de rară. Medicii au subliniat că în ţară s-au efectuat doar patru intervenţii de transplant la copii cu vârstă mai mică de cinci ani.

„Este o premieră pentru Spitalul Clinic «Dr. C. I. Parhon» din Iaşi. Acest copilaş de cinci ani este cel mai mic pacient al nostru transplantat. La cinci ani, are cinci ani de dializă, dializă făcută de la naştere. Sperăm ca eforturile echipei de medici din spitalul nostru, a echipei de medici din celelalte specialităţi, să fie pe deplin răsplătite prin zâmbetul lui şi printr-o viaţă normală din toate punctele de vedere”, a arătat dr. Ionuţ Nistor, medic primar nefrolog, purtător de cuvânt al Spitalul Clinic «Dr. C. I. Parhon» din Iaşi. Programul de transplant renal din cadrul spitalului ieşean a debutat în anul 2000, până în prezent fiind efectuate 200 de intervenţii de transplant renal. Echipa de chirurgi care a realizat intervenţia de transplant la copilul de cinci ani a fost coordonată de dr. Corneliu Moroşanu, medic primar chirurgie vasculară.

