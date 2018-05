Noi curse aeriene sunt anunţate, din vară, de la Iaşi. Cu cât a crescut traficul prin cea mai mare aerogară din Moldova

Potrivit reprezentanţilor Aeroportului Iaşi, luna aprilie a acestui an a surprins o nouă creştere a traficului de pasageri. Astfel, „numărul persoanelor care au tranzitat aerogara ieşeană a ajuns la 92.522, avansul fiind de 6% faţă de aceeaşi perioada a lui 2017, când au fost 87.850 de călători, şi de aproape 54%, comparativ cu luna aprilie a anului 2016“.„Constatăm cu bucurie, lună de lună, cum traficul pe Aeroportul Iaşi este în continuă creştere. Ne dorim ca întreg anul 2018 să cunoască o evoluţie de trafic care să ne menţină în topul aeroporturilor regionale, acest lucru fiind posibil prin îmbunătăţirea constantă a produselor existente şi prin deschiderea de noi rute spre noi destinaţii”, a declarat Monica Nichituş, Director Provizoriu al Aeroportului Internaţional Iaşi.De la Iaşi au curse operatorii TAROM, Blue Air, Wizz Air şi Austrian Airlines. Tot luni, pe pagina de Facebook a Aeroportului Iaşi s-au anunţat noile curse ale companiei Wizz Air, care vor fi operate din iulie, atunci când va fi adusă şi o nouă aeronavă.Astfel, vor fi curse directe către Dortmund (Germania) – din 7 iulie, Malmo (Suedia) – din 7 iulie, Salonic (Grecia) – din 7 iulie, Paris-Beauvais (Franţa) – din 7 iulie, Bruxelles-Charleroi (Belgia) – din 8 iulie, Eindhoven (Olanda) – din 8 iulie şi Billund (Danemarca) - din 9 iulie.Pe lângă acestea, Wizz Air mai are curse directe către Milano (Bergamo), Roma (Ciampino), Venţia (Treviso), Catania, Bologna, Londra (Luton), Larnaca, Tel Aviv.TAROM are curse spre Londra (Luton), Tel Aviv, Timişoara şi Bucureşti. Blue Air operează curse directe către Paris (Beauvais), Londra (Luton), Roma (Fiumicino), Barcelona, Bruxelles, Koln (Bonn), Munchen, Milano (Bergamo), Bucureşti şi Oradea (via Otopeni).

