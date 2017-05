Motivele invocate pentru scumpirea utilităţilor în Iaşi

Societatea care deţine monopol pe alimentarea cu apă şi canalizare în judeţul Iaşi a solicitat majorarea tarifelor la apă şi canalizare. Proiectul a fost dezbătut miercuri după-amiază în şedinţă de Consiliu Judeţean (CJ), însă nu a primit încă undă verde din partea consilierilor. Documentul prevede majorarea preţului plătit de populaţie pe metrul cub de apă de la 3,20 de lei, fără TVA, la 3,71, cu TVA. Practic, ar fi o scumpire cu 20 de bani, fără TVA, aceeaşi majorare care s-a propus şi la tariful de canalizare-epurare, care ar ajunge la 3,01 lei.



Motivul principal invocat de societate ar fi „continuarea investiţiilor în mediul rural“. „Tehnic vorbind, şi fără votul CJ-ului majorarea tarifului poate trece de AGA ARSACIS, dar e un semnal nepotrivit ca tocmai judeţul să fie împotriva acestei majorări de tarif, care nu se duce nici în salarii, nici în dotări, se duce în extinderi de reţele acolo unde acestea nu există. Banii din majorări se duc în sistemele de alimentare cu apă, făcute pe cont propriu de ApaVital. Necesarul de investiţii este foarte mare, încât orice sursă este bună“, a declarat Paul Benesch, directorul ARSACIS, asociaţia care gestionează proiectele de alimentare cu apă şi canalizare în tot judeţul, acolo unde CJ are un singur vot din 72.



Şeful ARSACIS a vorbit şi despre directiva Uniunii Europene care prevede ca până în 2018 toate aglomerările cu mai mult de 2.000 de locuitori să beneficieze de sistem de canalizare-epuare. „Banii din proiectele europene se duc în special pe proiecte pentru canalizare, care sunt mult mai complexe. Numai mâine nu e 2018 şi mai sunt atâtea de făcut. Acum 40% din populaţia judeţului încă nu are acces la apă, iar 60% la canalizare. Principiul solidarităţii trebuie să funcţioneze aici. CJ a aplicat principiul solidarităţii cu cei care au apă şi vrea ca aceştia să nu plătească mai mult, dar nu se gândeşte la cei care nu au“, a mai menţionat directorul ARSACIS.



Un alt argument adus de reprezentanţii companiei vizează faptul că tarifele nu au mai fost majorare din 2013. „În perioada 2013-2016, cheltuielile cu personalul au crescut cu doar 11% (în anul 2013 salariul mediu a fost de 2.695 lei, iar în perioada ianuarie – septembrie 2016 salariul mediu a fost de 3.003 lei), în timp ce salariul minim pe economie, a crescut de la 750 lei în anul 2013 la 1.450 lei în anul 2017, adica 93,4%. De asemenea, extinderea ariei de operare cu 12 zone urbane (mun. Paşcani şi comunele Mironeasa, Doljesti, Horleşti, Moţca, Todireşti, Stolniceni-Prăjescu, Erbiceni, Probota, Trifeşti, Gherăeşti, Popricani, Româneşti), precum şi extinderea sistemelor existente, au fost factori care au influenţat creşterea numărului de personal al operatorului de la 1.088 in anul 2013 la 1.211 la 31 decembrie 2016“, se arată în nota de fundamentare a proiectului.



ApaVital este una dintre cele mai performante companii cu capital de stat din regiune. În 2016 firma a avut o cifră de afaceri netă de 140,8 milioane de lei, iar câştigul net a depăşit 12,4 milioane de lei. Profitul de la ApaVital a fost şi unul dintre motivele pentru care reprezentanţii CJ nu au dat undă verde acestui proiect. „Aş fi fost de acord dacă ApaVital ar fi avut pierderi majore. Atunci s-ar fi justificat, dar la ora actuală sunt resurse pentru completarea infrastructurii de apă în localităţile ieşene”, a precizat preşedintele CJ Iaşi, Maricel Popa, în timpul şedinţei (FOTO icc.ro).

Potrivit oficialilor companiei, profitul se duce pentru achitarea creditelor contractate şi continuarea investiţiilor din fondul de dezvoltare.

Din ARSACIS fac parte 106 unităţi administrative, dar doar în 72 ApaVital operează şi aceste localităţi au sisteme de alimentare cu apă şi canalizare. De aceea doar acestea din urmă se pot pronunţa asupra majorării tarifului care va fi discutată la finalul acestei luni. Potrivit oficialilor companiei, cu sau fără votul CJ, decizia finală se va lua în Adunarea Generală ARSACIS. „Judeţul este membru în ARSACIS ca oricare alt membru. Întâlnirea adunării este la finalul lunii mai. Acolo se va lua decizia finală dacă se majorează tariful sau nu“, a mai menţionat Paul Benesch.

Compania a avut unele dintre cele mai mari proiecte europene în exerciţiul financiar 2007-2013 prin Programul Operaţioanl Sectorial Mediu, iar pe noua perioada 2014-2020 vrea să depună pe Programul Operaţional Infrastructura Mare un alt mega-proiect de 240 de milioane de euro.

