Motivaţia excluderii lui Mihai Chirica din PSD. Ce scrie în „sentinţa“ organizaţiei judeţene din Iaşi a partidului

Biroul Permanent Judeţean al PSD Iaşi a transmis vineri un punct de vedere în care a enumerat motivele excluderii celor trei.



În acesta se arată: „În urma verificărilor şi cercetărilor efectuate de Comisia Judeţeană de Etică, Integritate şi Arbitraj, pentru membrii PSD care au încălcat în mod repetat prevederile Statutul partidului, precum şi Codul de etică şi conduită al PSD au fost propuse următoarele sancţiuni:

• domnul Mihai Chirica, primarul municipiului Iaşi – excluderea din partid

• domnul Gabriel Vasile Harabagiu, viceprimar al municipiului Iaşi şi vicepreşedinte al Organizaţiei Municipale PSD Iaşi - excluderea din partid

• domnul Sorin Avram Iacoban, preşedinte executiv al Organizaţiei Municipale a PSD Iaşi – excluderea din partid

• domnul Paul Corneliu Boişteanu, preşedinte al Organizaţiei municipale a PSD Iaşi - avertisment

• domnul Gabriel Teodorescu, secretar al Organizaţiei municipale a PSD Iaşi – avertisment

În urma votului membrilor Biroului Permanent Judeţean al PSD Iaşi prezenţi (21 din 25) s-a hotărât, cu majoritate, excluderea din partid a domnilor Mihai Chirica (18 voturi pentru), Gabriel Vasile Harabagiu (18 voturi pentru) şi Sorin Avram Iacoban (16 voturi pentru), precum şi sancţionarea cu avertisment a domnului Gabriel Teodorescu.

În ceea ce-l priveşte pe domnul Paul Corneliu Boişteanu membrii Biroului Permanent Judeţean nu au fost de acord şi au votat împotriva sancţiunii propuse de Comisia Judeţeană de Etică, Integritate şi Arbitraj.

La şedinţa de astăzi au participat şi domnii Mihai Chirica, Gabriel Vasile Harabagiu, Sorin Avram Iacoban şi Paul Corneliu Boişteanu care şi-au susţinut punctul de vedere, dar şi reprezentanţi ai Organizaţiei Municipale a PSD Iaşi. În debutul întâlnirii s-a hotărât, de comun acord cu toţi cei prezenţi în sală, ca după momentul prezentării raportului Comisiei Judeţene de Etică, Integritate şi Arbitraj şi al susţinerii punctului de vedere de către persoanele vizate pentru sancţiuni, să rămână la discuţii doar membrii BPJ cu drept de vot.

Domnii Mihai Chirica, Gabriel Vasile Harabagiu si Sorin Avram Iacoban au fost sancţionaţi conform prevederilor Statutului PSD şi al Codului de Etică şi Conduită (cap. IX) în vigoare, în sensul că: nu au respectat Statutul PSD, Codul de Etică şi Conduită şi Programul Politic de Guvernare; nu au acţionat pentru realizarea obiectivelor şi Programului politic al partidului; nu au contribuit la formarea şi promovarea unui mod de lucru democratic prin acceptarea pluralismului de idei şi diversităţii opiniilor exprimate în mod liber, în cadru organizat al partidului, prin respectarea hotărârilor majorităţii şi a celor adoptate de organele ierarhic superioare ale partidului, nu au asigurat aplicarea şi respectarea acestora; au exprimat în mod public, în numele partidului, păreri care contravin politicii şi strategiei partidului sau hotărârilor sale; au încălcat disciplina de partid şi caracterul confidenţial al unor documente sau informaţii de partid; nu au militat pentru păstrarea şi întărirea unitatii partidului; au adus daune imaginii si prestigiului partidului“



Din BPJ face parte şi senatorul Victorel Lupu, preşedinte executiv al PSD Iaşi, care a declarat: „Aşa cum bine ştiţi, am fost în permanenţă unul dintre cei mai puternici susţinători ai păstrării unităţii şi echilibrului în organizaţia judeţeană. Personal, am renunţat la funcţia de preşedinte pentru a păstra şi a menţine aceste lucruri fără de care nicio organizaţie nu poate funcţiona în parametri optimi. Am fost nevoiţi să luăm astăzi o decizie poate aspră, dar înţeleaptă pentru ca începând chiar de mâine, lucrurile să reintre pe făgaşul normal. Avem reguli, avem un Statut şi un Cod de etică şi conduită clare ca lumina zilei. Nu cred că mai putem permite ca unii să-şi clădească imaginea publică plecând de la statutul de disident în propriul partid. Să se considere parte a lui când asta îi foloseşte şi să se lepede de fiecare dată când identifică un interes personal imediat. Nu e dictatură în PSD Iaşi. Dar nici anarhie. Nu punem pumnul în gură nimănui. Dar corect ar fi ca discuţiile, fie ele şi în contradictoriu, să se desfăşoare în forurile statutare, iar atunci când ieşim cu o poziţie publică, aceasta să respecte opinia majorităţii. Aşa e cinstit! Nimeni, dar absolut nimeni de la Iaşi nu este vinovat de faptul că Mihai Chirica nu mai este vicepreşedinte naţional, preşedinte de organizaţie judeţeană, preşedinte de organizaţie municipală, şi acum nici măcar un simplu membru”.



Potrivit comunicatului BEJ: „sancţiunea este stabilită de către Biroul Permanent Judeţean, iar contestaţia este soluţionată de Comisia Naţională de Etică, Integritate şi Arbitraj (CNEIA) şi poate fi efectuată în termen de 15 zile. Până la soluţionarea definitivă a contestaţiei, hotărârea de sancţionare produce efecte depline“.

Vineri seară, primarul Mihai Chirica a postat pe pagina sa de Facebook: „Am încercat să fac în PSD un altfel de politică, să arăt că social-democraţia mai are o şansă în Iaşi şi în România, să urmăm exemplul marilor familii social-democrate din Uniunea Europeană. Am încercat să deschid partidul către comunitatea ieşeană, iar deciziile politice să respecte ceea ce îşi doresc ieşenii şi românii. Din păcate, se pare că nu am fost suficient de bine înţeles de către unii dintre colegii mei, care, sigur, au fost manipulaţi, ademeniţi sau speriaţi de conducerea actuală a partidului. Mă bucur, în schimb, că ieşenii şi românii au înţeles intenţiile mele sincere. Nu pot să tac atunci când nedreptatea, minciuna, manipularea, ipocrizia şi demagogia înlocuiesc principiile social-democraţiei autentice, morala creştină, orientarea europeană şi datoria faţă de comunitate. Acestea sunt principiile care îmi călăuzesc activitatea administrativă şi politică, precum şi luările publice de poziţie. Acestea sunt principiile de la care înţeleg să nu mă abat niciodată şi care sper că îi reprezintă şi pe toţi cei care iubesc Iaşul şi România. Eu voi rămâne acelaşi om dedicat comunităţii ieşene şi sper ca toţi colegii mei să muncească alături de mine pentru ceea ce ne-am angajat în faţa comunităţii în anul 2016: ca Iaşul, ca şi România, să se schimbe în continuare în bine!“.

Liderul PSD Iaşi afirmă că excluderea lui Mihai Chirica este definitivă

Preşedintele filialei judeţene a PSD Iaşi, Maricel Popa, a declarat că decizia excluderii lui Mihai Chirica din partid, luată de Biroul Permanent Judeţean (BPJ) este definitivă şi că nu mai este necesară o hotărâre similară a Comitetului Executiv Judeţean.

Şeful PSD Iaşi a declarat că lui Mihai Chirica i s-a reproşat faptul că a ieşit în spaţiul public cu declaraţii critice la adresa partidului şi că n-a făcut acest lucru în cadru statutar, în forurile de conducere.

„Aceste ieşiri nu pot fi făcute la colţ de stradă sau în birt“, a declarat Maricel Popa.

Purtătorul de cuvânt al PSD: Dispariţia lui Chirica nu este absolut deloc o pierdere

Purtătorul de cuvând al PSD, Adrian Dobre, a declarat vineri, într-o intervenţie telefonică la Digi24, că excluderea primarului Iaşiului, Mihai Chirica, din partid „nu este absolut deloc niciun fel de pierdere” şi afirmă că acesta a atacat PSD într-un mod „suficient de josnic şi mizerabil”.

„A contribuit la dezvoltarea personală sau la accederea într-o funcţie importantă şi după aceea a atacat acest partid la un mod suficient de josnic, de multe ori mizerabil, în spaţiul public. Eu nu cred că un asemenea om poate fi o pierdere pentru orice partid, cu atât mai puţin pentru PSD. Dispariţia domnului Chirica din spaţiul politic social-democrat nu este absolut deloc niciun fel de pierdere. Domnul Chirica dacă vrea să îşi demonstreze capacitatea, n-are decât să se prezinte la alegeri singur sau sub sigla altui partid şi vom vedea cum vor vota oamenii (...) Excluderea sa nu face decât să consfinţească dinstanţa care s-a format de la sine între domnul Chirica şi PSD”, a spus acesta.

