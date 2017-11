Moş Crăciun, la poarta sărăciei. Cine sunt copiii pe care un preot vrea să-i ajute de sărbători: „Aşa grele sunt poveştile lor”

Un preot din Iaşi i-a scris lui Moş Crăciun pentru 1.000 de copii din judeţul Iaşi. Dan Damaschin i-a cerut moşului să aducă îmbrăcăminte, încălţăminte, alimente şi produse de igienă pentru cei mai necăjiţi micuţi din satele judeţului Iaşi. Mai jos, vă prezentăm poveştile a patru familii cu mai mulţi copii pentru care Damaschin a îndrăznit să ceară ajutor. „Poveştile lor sunt grele. Situaţiile şi necazurile prin care trec îi aduc în atenţia noastră, iar noi încercăm să căutăm soluţii pentru viitorul lor”, subliniază Dan Damaschin, preotul misionar de la Maternitatea Cuza Vodă din Iaşi.

„Copiii nu ştiu ce este lumina sau ce este curentul electric”

Florentina Dupţa, în vârstă de 34 de ani, creşte singură opt copii. Femeia din satul Băluşeşti, comuna Dagâţa, a rămas singură după ce soţul a plecat la muncă, în străinătate, şi nu a mai ţinut legătură apropiată cu familia sa. Florentina nu ştie unde se află soţul său şi nici ce face. Bărbatul i-a trimis bani o singură dată, cu explicaţia că nu câştigă cine ştie ce. „Avem o casa cu două camere pe care am crezut că putem să o terminăm. Aici locuim fără lumină de la început. Nu am avut niciodată lumină şi nici nu pot trage pentru că nu am titlu de proprietate pe teren. Terenul l-am luat să pot să fac o casă pentru copii, iar cel care mi l-a dat a promis că-mi face acte. Nici azi nu avem şi de aia stăm la lumânare şi la candelă”, povesteşte femeia.

Lipsa curentului electric este cea mai grea sarcină care apasă pe umerii Florentinei. De dragul copiilor, mama s-a gândit să tragă lumină de la o vecină, dar a renunţat de frică. „Mă tem să nu se întâmple altele şi în acelaşi timp mă doare pentru copiii mei. Ei, mititeii, s-au învăţat aşa, nici nu ştiu ce e aia lumină sau ce e curentul electric”, mai spune Florentina. Tânăra are patru fete şi patru băieţi cu vârstele cuprinse între 14 ani şi nouă luni. Alocaţia celor mici este singura sursă de venit a familiei Dupţa. Mălina, fetiţa de patru ani a ieşencei, este personajul principal al campaniei derulate de Damaschin în preajma sărbătorilor de iarnă, „Fii bun de Crăciun”. „Acum am venit la părintele pentru bani de lemne. Dumnealui ne ajută de şapte ani cu de toate pentru copii. Ne aduce haine, alimente, încălţăminte şi rechizite. Este cel mai mare ajutor pe care îl avem”, concluzionează femeia.

„Am luat-o pe Sofia să nu vadă durerea mamei sale”

Florina Panţâru din satul Crucea este o bunică dedicată care, de şase luni, îşi creşte ultima nepoată ca pe fiica ei. Sofia s-a născut în 2016, an în care mama sa, Ana Rosa, a fost diagnosticată cu leucemie. „A fost diagnosticată cu leucemie a doua zi după ce a născut fata. Sofia este sănătoasă şi nu are probleme. Pentru că Rosa este bolnavă şi pentru că mai are cinci copii acasă, împreună cu soţul meu am luat fetiţa cea mică să o creştem noi. Măcar aşa să îi putem ajuta şi noi pe copiii noştri”, povesteşte bunica.



Florina Panţâru îi este recunoscătoare părintelui Damaschin pentru că o sprijină pe nora sa bolnavă în fiecare lună cu transportul la Institutul Fundeni, în Capitală. Lunile trecute, în vară, ieşeanca a făcut un transplant de celule stem şi de atunci durerile şi starea generală proastă s-au ameliorat. „Noi sperăm să-şi revină complet, să nu rămână copiii fără mama lor. Acum merge întruna prin spitale pentru tratamente şi analize. Şi de asta am luat-o pe Sofia cu noi, să nu vadă suferinţa şi durerea de la vârsta asta”, spune Florina. Sofia şi ceilalţi cinci copii ai familiei Panţâru se află printre cei 1.000 de prichindei cărora preotul Dan Damaschin vrea să le aducă bucurie de Crăciun.



„Copiii au rămas dezgoliţi de lipsa mamei”

Vasile Boureanu din satul Crucea, comuna Lungani, Iaşi, este un tată cu şapte copii, rămas văduv din vară. Bărbatul s-a trezit singur într-o zi călduroasă în care soţia sa, plecată la cules cireşe, a murit subit. „Este o situaţie dramatică pentru că tatăl a fost nevoit să-şi abandoneze serviciul întrucât are un copil de un an care are nevoie neapărat de un părinte lângă el. Ceilalţi copii merg toţi la şcoala, sunt îngrijiţi, învaţă acceptabil, dar au rămas efectiv dezgoliţi de lipsa mamei. Le-am dus de curând lemne, alimente şi vrem să îi îmbrăcăm de Crăciun. Este un caz greu, tatăl este într-o situaţie dificilă, dar nu se impune sub nicio formă o măsură de protecţie socială pentru că el îşi iubeşte copiii mai presus de orice”, explică preotul Damaschin.



Copiii Huţanu din comuna Golăieşti, Iaşi, trec printr-un necaz similar, după moartea unui părinte. De data asta, şase minori au rămas fără tată, după ce un văr l-a omorât în urma unui conflict spontan. „Remarcabil este că toţi cei şase copii sunt foarte buni la învăţătură şi foarte harnici. Mama se ocupă şi se îngrijeşte foarte bine de ei, dar tot îi este greu pentru că la atâţia copii sunt nevoi mari. Cu fetiţa mare facem în momentul de faţă meditaţie la română şi matematică. Le-am luat lemne pentru iarnă şi, în plus, acum le facem o casă. Dar tot au nevoie de îmbrăcăminte, încălţăminte, alimente”, arată Damaschin.

Persoanele interesate să sprijine campania „Fii bun de Crăciun!”, iniţiată de preotul ieşean Dan Damaschin, îl pot contacta pe Facebook sau la numărul de telefon 0744.798.610.

