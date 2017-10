Lumânări aprinse în memoria victimelor de la Colectiv: „Au trecut doi ani, multe lucruri nu s-au schimbat!“

Unul dintre cei care au iniţiat evenimentul din Piaţa Unirii din Iaşi, la doi ani de la tragicul eveniment din Bucureşti este Marius Alexandru. Acesta a postat un mesaj pe Facebook: „Astăzi alături de colegii mei de la Esti din Iasi daca.. am luat iniţiativa pentru a organiza o comemorare a victimelor de la Colectiv. Am aprins lumânări, am dus flori şi am lansat spre cer baloane cu fotografiile celor ce şi-au pierdut viaţa in seara de 30 Octombrie. Au trecut 2 ani de zile de la tragicul incendiu, multe lucruri nu s-au schimbat“.Tânărul a continuat: „Am fost întrebat de către un tânăr de ce am ieşit astăzi din casă, având în vedere faptul că au trecut 2 ani «DEJA». NOI NU VOM UITA niciodată cele întâmplate. De câte ori îmi amintesc, îmi trec prin faţa ochilor imaginile. În acea seară eram la un concert în Underground Pub. Am fost sunat de către un prieten în primele minute de la izbucnirea incendiului, am oprit concertul şi am păstrat câteva momente de reculegere. Aflasem de primele persoane ce şi-au pierdut viaţa. Putea să fie oricare dintre noi în acele momente în club, putea să se întâmple oriunde în altă parte în ţară. Aveam prieteni, cunoştinţe care frecventau acea locaţie. Nu ne rămâne decât să aducem un sincer omagiu! Dumnezeu să-i odihnească în pace! #COLECTIV“.