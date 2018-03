Ieşenii cer demisia ministrului Justiţiei. „În calitatea sa de rector, reprezintă o sfidare la adresa mediului academic“

Ieşenii îi vor cere demisia ministrului ieşean al Justiţiei, Tudorel Toader, sâmbătă, 24 martie, de la ora 16.00, în faţa Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din oraş. Protestul „TuDorele, Demisia!” a fost anunţat pe Facebook.

Potrivit organizatorilor, protestatarii se vor prinde într-un lanţ uman în jurul universităţii ieşene. Până în prezent, în jur de 2000 de persoane s-au arătat interesate de manifestaţie. Evenimentul a fost anunţat de şase organizaţii comunitare: „Rezistenţa”, „Insistăm”, „Iniţiativa România”, „Iaşul nu tace”. „Dreptate, Integritate, Corectitudine”, „Declic”.

Tudorel Toader a fost ales rectorul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în februarie 2016. Un an mai târziu, în februarie 2017, Toader a fost propunerea social-democraţilor pentru portofoliul de la Ministerul Justiţiei.

Mai jos, manifestul organizatorilor protestului „TuDorele, Demisia!”:

„Un ministru care apără interesele corupţilor, care este susţinut de o alianţă al cărei unic scop este slăbirea independenţei justiţiei şi care nu are nicio problemă că în fruntea ţării se află un condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare şi o persoană trimisă în judecată pentru mărturie mincinoasă, un înalt demnitar care este dispus să accepte orice «comandă» pentru a-şi păstra funcţia, care încropeşte un raport oficial pe baza unor informaţii nedovedite, rostogolite de persoane aflate în faza de cercetare, nu are ce căuta în fruntea Ministerului Justiţiei! În plus, Tudorel Toader, în calitatea sa de Rector al celei mai vechi Universităţi din ţară, reprezintă o sfidare la adresa mediului academic din oraş şi din ţară. Vă invităm să participaţi sâmbătă, 24 martie, la ora 16:00, la o acţiune de protest: un «lanţ uman» în jurul celei mai importante clădiri a oraşului, Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi, Corpul A. Veniţi cu toţii să apărăm tocmai acest spaţiu sacru al educării copiilor oraşului nostru, să facem un scut împotriva imposturii, a servilismului şi lipsei de profesionalism. Tudorel Toader, DEMISIA!”, se arată în evenimentul anunţat pe Facebook.