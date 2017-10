FOTO VIDEO Mii de credincioşi, în prima zi la moaştele Sfintei Parascheva. 100 de autocare din Voluntari: „Totul e organizat numai de domnul Pandele“

Soţii Margarita şi Ghiurcio au venit din Macedonia pentru a se închina la moaştele Sfintei Parascheva. „Acasă avem o biserică închinată Sfintei Parascheva şi acolo mergem de câte ori simţim nevoia. Am venit în Iaşi printr-o agenţie de turism special pentru a ne închina la moaşte. Am aşteptat câteva ore“, a spus turistul, aflat ieri în centrul oraşului cu aparatul foto la gât.

„Ne-am închinat pentru sănătatea noastră, a copiilor, pentru fericire, pentru ţara noastră“, a completat Margarita (foto). Au ajuns în Ia şi luni seară, s-au cazat într-un hotel, iar pentru cele două zile petrecute în Iaşi au cheltuit în jur de 1.000 de euro. Familia de pelerini din Macedonia este una norocoasă, pentru că a făcut planificările călătoriei din timp.



Oricine doreşte să rezerve acum o cameră de hotel în Iaşi va avea surpriza să fie direcţionat la peste 50 de kilometri de centrul oraşului, la pensiuni din Vaslui. „Din păcate nu mai avem nicio cameră liberă pentru această perioadă. Rezervările s-au făcut încă din prima parte a anului“, a spus reprezentantul unui hotel din centrul Iaşiului.

PROGRAMUL RELIGIOS COMPLET

Cei mai mulţi credincioşi care participă în aceste zile la cel mai mare pelerinaj ortodox din ţară şi-au improvizat cazare la rând: au haine călduroase pentru serile şi dimineţile friguroase şi scaune pliante sau borduri, pentru orele de aşteptare. „Am venit cu scaunul pliant, că sunt multe ore de aşteptat până la momentul în care ajungem la raclă“, a spus Gabriel, un pelerin de 77 de ani. Elena, trecută de 70 de ani, povesteşte că a stat o seară la nişte prieteni şi a venit din timp pentru a prinde primele locuri la rând la moaşte. Marţi erau câteva mii de persoane care aşteptau să ajungă la racla Sfintei Parascheva.



Pelerini din Voluntari



Peste o sută de autocare venite cu pelerini din Voluntari erau înşirate ieri la prânz pe un şantier de pe malul Bahluiului, acolo unde au fost direcţionate de reprezentanţii Primăriei. „Am a juns din Voluntari marţi dimineaţă pe la 6.00. A mers foarte repede rândul. Este al şaptelea an când vin la Iaşi. Am o mulţumire sufletească când ajung la Iaşi. Mă rog pentru sănătatea mea, a copiilor. Spre exemplu, fiica mea avea anul trecut nişte probleme de sănătate. Am venit şi m-am rugat, şi a născut gemene, două splendori, Ana şi Maria. Cuvioasa a făcut nişte minuni“, a spus Anastasia Dumitrache (foto).

Aceasta a spus că a cheltuit doar banii pe mâncare, iar pentru cazare nu e nevoie pentru că va pleca tot cu autocarul: „Totul organizat de domnul Pandele, să-i dea Dumnezeu sănătate“, a spus femeia, în timp ce-şi făcea cruce.

Tot din Voluntari a venit şi Mădălina Manea, care după ce a stat 3-4 ore la coadă să se roage la raclă, a pornit spre unul din autocarele din Voluntari cu o icoană mare sub braţ.

Dacă în alţi ani pelerinii se mai puteau adăposti în unul din corturile Primăriei, anul acesta municipalitatea ieşeană a decis să renunţe la aceste spaţii. „Pentru protecţia pelerinilor am comandat o folie mai groasă pentru culoarul dedicat. Va fi montată pe o lungime de circa 700 de metri. Vom reabilita şi spaţiile de urgenţă. Este vorba despre acele module de 12 metri lungime pe care le avem şi pe care vrem să le dotăm şi cu paturi de garnizoană. Vom renunţa la corturile destinate pelerinilor”, a anunţat primarul Mihai Chirica, înaintea debutului Sărbătorilor.



Simultan cu Hramul Sfintei Parascheva au loc şi Sărbătorile Iaşiului, până pe 15 octombrie. În ultima zi a săptămânii este anunţat un spectacol cu mai multe trupe româneşti cap de afiş fiind Carla's Dreams, urmat de un foc de artificii. Ce au anunţat oficialii Primăriei Iaşi puteţi citi AICI.