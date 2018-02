Familia care primeşte 1.000 de dolari pe lună pentru a sta degeaba. „Am zece copii. Mai creştem un purcel, altceva ce să fac?”

Familia Stănescu din Paşcani obţine lunar, din partea municipalităţii, ajutoare în valoare de aproape 4.000 de lei. Potrivit televiziunii locale bitTV , cea mai numeroasă familie din Paşcani care primeşte ajutor social şi mâncare gratuită la cantina din oraş are în componenţa sa 12 membri, doi adulţi şi zece copii.

Familia lui Strugurel Stănescu (47 de ani) încasează în fiecare lună 992 de lei din ajutor social şi indemnizaţie pentru trei copii. „Aceştia primesc în primă fază ajutor social. Fiind o familie din 11 persoane primesc 746 de lei pe lună la care se mai adaugă acea alocaţie pentru trei copii de 246 de lei pe lună. Primesc doar trei copii această alocaţie mai mare pentru că ceilalţi nu sunt la şcoală”, a explicat Cristian Menegon, purtător de cuvânt al Primăriei Paşcani.

Pe lângă banii cash, familia primeşte şi mâncare de la cantina socială a municipiului în valoare de aproape 3.000 de lei. În timp ce tatăl copiilor spune că doar pentru trei membri ai familiei au asigurată mâncarea gratuită, reprezentanţii cantinei au precizat pentru sursa citată că, de fapt, opt copii şi adulţi din familia lui Strugurel Stănescu beneficiază de un astfel de ajutor.

Un meniu la cantina socială este în valoare de 12 lei zilnic, conform HG 903/2014. Cu opt meniuri asigurate de municipalitate pentru familia Stănescu zilnic, de la bugetul local se mai asigură 96 de lei pentru ajutorul celor 12 păşcăneni. Într-o lună, primăria asigură 2.880 de lei pentru hrana familiei Stănescu.

„Am zece copii. Cel mai mare are 19 ani şi cel mai mic are şapte luni. Stăm aşa cu copiii, mai cresc animale, un purcel, altceva ce să facă, să fure? Eu mi-am căutat loc de muncă, dar dacă nu este, nu am unde să mă duc. Dacă nu ar fi loc de muncă, nu m-aş duce?”, a spus Strugurel Stănescu pentru bitTV.