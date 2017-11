Experţi NATO şi SRI discută la Iaşi despre provocările de securitate şi apărare în Sud-Estul Europei

Experţi din Ministerul Afacerilor Externe, NATO şi Serviciului Român de Informaţii sunt prezenţi, vineri, la Iaşi, la Conferinţa Internaţională „Provocări de securitate în Sud-Estul Europei”. Evenimentul este organizat în Aula Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi de think tank-ul New Strategy Center în parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi şi Primăria Municipiul Iaşi, prin Departamentul Centenar.„Secţiunile conferinţei organizate la Iaşi se vor concentra atât asupra vulnerabilităţilor, cât şi asupra oportunităţilor oferite de spaţiul Sud - Est european pentru dezvoltarea unor domenii de interes, precum securitatea cibernetică, preocupare actuală atât în mediul academic, la nivelul instituţiilor de profil, dar şi în mediul antreprenorial, pentru companiile cu profil IT & technology, servicii bancare, asigurări“, au anunţat organizatorii.Printre invitaţii conferinţei se numără Bogdan Aurescu — consilier prezidenţial, fost ministru de Externe, Abigail Rupp — adjuncta Şefului Misiunii, Ambasada SUA în România, Deborah Sanders — King’s College, Londra, Marea Britanie, Tomasz Daborpwsk — Senior Fellow, Central European Department, Centre for Eastern Studies, Polonia, Laura G. Brent — Cyber Defence Officer, Emerging Security Challenges Division, NATO, Gabriel Dinu — şef departament, Centrul Naţional Cyberint, Serviciul Român de Informaţii, Tal Pavel — research fellow, International Institute for Counter-Terrorism, Israel.„Cadrul de dezbatere academică ce stă la baza acestei conferinţe a fost generat de complexitatea provocărilor din ultimii ani la adresa securităţii şi stabilităţii regiunii Sud - Est europene. Anexarea ilegală a Crimeii şi războiul din estul Ucrainei, din anul 2014, au generat cea mai gravă criză la adresa securităţii continentului european după încetarea Războiului Rece. Pe lângă ameninţările clasice, de tip militar, s-au perfecţionat şi noi instrumente ale războiului hibrid, cum sunt războiul informaţional şi provocările din spaţiul cyber, care fac şi mai complicată ecuaţia de securitate din zona unde este situată România“, au mai punctat organizatorii.Tot în această dimineaţă este anunţat vernisajul expoziţiei de fotografii şi documente de arhivă cu titlul „100 ani de parteneriat militar între România şi Statele Unite ale Americii şi contribuţia Crucii Roşii în Primul Război Mondial”, care va avea loc în Sala Paşilor Pierduţi.

