Decizia de modificare a legilor justiţiei scoate ieşenii în stradă. Printre protestatari va fi şi Tudor Chirilă

Proiectele de modificare a legilor justiţiei scot din casă românii. În toată ţara, inclusiv la Iaşi, sunt anunţate ample proteste duminică seară, de la ora 19.00. „Începe a doua luptă pentru apărarea Justiţiei şi Statului de Drept în România. E un război de uzură, aşa că ce putem învăţa din iarna trecută e în primul rând să ne conservăm energia, să nu ne lăsăm demoralizaţi uşor, să nu ne aşteptăm la miracole peste noapte şi să nu ne luăm ochii de la scopul nostru. Toate schimbările de durată cer timp. Aşadar să rămânem consecvenţi şi încrezători în puterea noastră de a schimba România, deoarece prin solidaritate îi învingem pas cu pas de fiecare dată“, se precizează pe pagina evenimentului de la Iaşi.



Organizatorii mai transmit că: „Proiectul de modificare la Legilor Justiţiei a ajuns deja în Parlament şi urmează să fie supus dezbaterii şi votului în plen. Inspecţia Judiciară va deveni o unealtă politică în mâna ministrului Justiţiei. Numirea procurorilor-şef de către ministru, fără control din partea preşedintelui înseamnă că DNA se va întoarce la PNA, iar Parchetul devine subordonat intereselor politice. Dacă acest pachet de legi va fi adoptat de Parlament ar însemna un dezastru pentru România şi cetăţenii ei. Ne putem lua adio de la o justiţie independentă. Nu suntem singuri în această luptă. De la Magistraţi la Preşedinte şi Comisia Europeană, cu toţii s-au poziţionat împotriva acestor legi. Este momentul ca fiecare dintre noi să acţioneze şi să nu legitimeze încercarea corupţilor de a controla Justiţia”.



La protestul din Piaţa Unirii şi-a anunţat prezenţa şi Tudor Chirilă (FOTO- Eduard Enea), în contextul în care trupa Vama susţine duminică seară un concert la Iaşi.

„Şi ne-am întors de unde am plecat. După aproape un an de guvernare în care nu au făcut nimic decât să obosească populaţia cu scandaluri, măsuri halucinante şi încercări de hărţuire legislativă a populaţiei, au revenit cu preocuparea lor numărul unu: îngenuncherea justiţiei. Şi cred că toată tevatura cu «revoluţia fiscală» din ultimele săptămâni nu este altceva decât praf în ochii lumii pentru ca ei să poată realiza obiectivul lor numărul unu: să scape de puşcărie şi să creeze un CADRU LEGAL pentru FURAT. Se pare că cea mai eficientă armă care ne-a rămas este ieşitul în stradă. Este singurul moment care (mai) pare să le atragă atenţia că existăm şi nu suntem de acord cu ei. În ce mă priveşte, duminică am să ies şi eu (din nou) în stradă împotriva anunţatelor modificări legislative care vizează funcţionarea justiţiei. (probabil la Iaşi unde vom fi cu VAMA). Împotriva hoţilor, mai pe scurt.

PS. Poate acum înţeleg şi sindicatele care s-au perindat prin Piaţa Victoriei anul ăsta, poate că înţeleg şi pensionarii sau viitorii pensionari cărora li se ia, nicidecum li se dă, că a ieşi în stradă pentu o justiţie independentă înseamnă de fapt că ieşi împotriva unor hoţi care nu sunt preocupaţi nici de creşteri salariale, nici de pensii, nici de măsuri sociale, educaţie sau sănātate, ci de un singurul lucru: Avere. Averea lor. Ţara lor. Muşchii lor“, a postat Chirilă pe pagina sa de socializare, în această săptămână.

