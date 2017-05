Datorită sau din cauza vântului s-a spart fereastra?. Când folosim prepoziţiile „din cauza“ şi „datorită“

Profesorul de limbă română Carmen Berindei, fost cadru didactic la Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” din Iaşi, a explicat pentru „Adevărul” când se foloseşte prepoziţia „datorită” şi când se foloseşte prepoziţia „din cauza”.

Potrivit cadrului didactic, prepoziţiile instrumentale „datorită”, „mulţumită”, „graţie” şi „din cauza” sau „din pricina” au acelaşi regim gramatical, întrucât cer cazul dativ pentru substantivul care urmează. Profesorul a mai nuanţat că cele două sintagme sunt folosite în contexte total diferite, opuse.

„Prepoziţia «datorită» şi sinonimele sale, cum sunt „mulţumită” şi „graţie”, se folosesc atunci când facem referire la un context favorabil, pozitiv. Spunem «Datorită medicamentul s-a vindecat», «Datorită părinţilor am mers în excursie» sau «Mulţumită cărţilor am obţinut rezultate remarcabile». Pe de altă parte, prepoziţia «din cauza» se foloseşte atunci când introducem un context negativ, nefavorabil. Spunem «Din cauza vântului, s-a spart fereastra», «Din cauza plimbării prelungite, am obosit»”, a precizat profesorul Carmen Berindei.