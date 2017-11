Secretele unei creatoare de bijuterii din pietre semipreţioase: „Dă-mi piatră că fac o floare!“

„Floarea este brandul meu!“, spune artistul Didina Sava, care a creat sute de podoabe, toate însă având în centru acelaşi element: floarea, pentru care are o dragoste aparte. Dintotdeauna a fost un om pasionat de a crea ceva cu propriile mâini, dar în ultimii patru ani, creativitatea şi dexteritatea sa au fost canalizate spre creaţia de bijuterii.





„Am încercat să folosesc tot felul de pietre atât din materie organică, cât şi anorganică, în tot felul de combinaţii, dar mereu în acelaşi stil: floare. Eu fac doar flori atât în broşe, cât şi în pandantive, în coliere, în diademe, în cercei, în inele“, spune creatoarea de podoabe.

Până acum creaţiile sale au ajuns în New York ori Argentina, dar şi în patru expoziţii. Cea mai recentă, „Darurile Mării“, a fost vernisată în această lună la Muzeul Unirii: „De un an şi jumătate am comandat şi am ţinut pe stoc diferite pietre semi-preţioase de natură organică: perle, sidef şi coral. Am rămas uimită de câte tipuri şi culori sunt aceste tipuri de pietre. La vernisaj am avut 57 de compoziţii“.

Până acum creaţiile sale au ajuns în New York ori Argentina, dar şi în patru expoziţii. Cea mai recentă, „Darurile Mării", a fost vernisată în această lună la Muzeul Unirii: „De un an şi jumătate am comandat şi am ţinut pe stoc diferite pietre semi-preţioase de natură organică: perle, sidef şi coral. Am rămas uimită de câte tipuri şi culori sunt aceste tipuri de pietre. La vernisaj am avut 57 de compoziţii".

Artista spune că pentru o piatră poate aştepta şi o lună, iar materia primă este adusă de peste tot din lume. Cel mai mult a lucrat la o compoziţie 3 zile, câte 12 ore pe zi: „Am făcut o dantelărie din sârmă şi pietre. A durat foarte mult până m-am apucat de acea compoziţie, deoarece are pietre de o anumită culoare: tonuri de mov şi vreo 5-6 forme de piatră. A durat foarte mult pentru că am încercat să evit nodurile din sârmă care deranjează decolteul. Am pornit cu şase metri de sârmă pe stânga şi şase pe dreapta, a fost foarte greu de manipulat pentru că trebuia să tragi foarte mulţi metri de sârmă prin pietre ca să poţi să construieşti modelul de jos în sus".

Pasiunea pentru crearea de bijuterii a început în urmă cu patru ani, iar de atunci a realizat în jur de 1.300 de podoabe: „Am un talent de a face lucruri de mână. De la 15 ani fac mărţişoare, am croit, am cusut rochii unicat. Am o îndemânare foarte bună, am şi o creativitate debordantă. Nu-mi ajunge timpul ca să lucrez ce-mi trece prin cap. În urmă cu patru ani, îmi doream să-mi cumpăr o bijuterie nouă. Am întrat într-un magazin de pietre, dar nu mi-a plăcut nimic din ce era acolo şi m-am gândit să mi-o fac eu. De copil am fost îndrăgostită de sidef şi asta mi-a atras atenţia în acel magazin de pietre. Erau doar în nuanţe de crem, verde şi mov-lila. Jucându-mă cu ele pe sticla raftului din magazin am văzut că ieşise o floricică. Parcă descoperisem America! Doamna de acolo mi-a spus că există sârmă modelatoare şi cleşti. Am cerut o rolă de sârmă şi mi-am făcut primul colier, în forma unei panseluţe, pe care o voi păstra pentru totdeauna“.

A postat prima creaţie pe o reţea de socializare şi au apărut şi primele reacţii de admiraţie faţă de compoziţia din pietre: „Deja eram virusată. Până la sfârşitul săptămânii mi-am transformat aproape toate bijuteriile pe care le aveam în casă“. La jumătate de an de la debutul în această formă de artă a avut prima expoziţie. „După prima expoziţie am făcut saltul de la artizanul handmade la artistul plastic. Aşa am fost percepută de lumea din jur“, spune Didina Sava. Însă, consideră că cea mai recentă expoziţie a fost şi cea mai solicitantă: „Expoziţia asta m-a epuizat şi fizic, şi financiar. A stoca piatră pentru 57 de compoziţii este foarte greu. Piatra m-a ajuns peste 5.000 de lei. Când creez tot timpul am nevoie de ceva: ba sârmă, ba piatră“

Pe viitor, Didina Sava îşi doreşte să accesorizeze o colecţie de modă, să realizeze o colecţie de pălării lucrate artizanal „aşa ca-n Anglia“ şi să facă o expoziţie cu măşti lucrate din iută şi sfoară de cânepă. Consideră că creativitatea este un dar de la Dumnezeu: „Să fiu sănătoasă, să am timp să lucrez. Nu m-am simţit niciodată în pană de idei. Dă-mi piatră că fac o floare!“.

* Sursa Foto- Arhiva personală

