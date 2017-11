Chirica, despre efectul „ţopăielii fiscale“, la Iaşi: „Pierdem 20 de milioane de euro dacă proiectul intră în vigoare. Lista de investiţii se duce spre zero“

În cursul zilei de marţi, primarul Iaşiului, Mihai Chirica, a prezentat ce s-ar putea întâmpla cu fondurile publice, dacă Guvernul Tudose va adopta modificările privind legislaţia fiscală.

„Cred că se încadrează în procesul comuniştilor din România şi această decizie, de a micşora impozitul pe profit de la 16% la 10%. Pentru noi, municipiul Iaşi, ar însemna o pierdere de Am estimat că am pierde 86,5 milioane de lei, circa 20 de milioane de euro faţă de veniturile anului 2017. Procentual această pierdere este de 21% din buget. Cotele de impozit pe venit reprezintă 60% din veniturile proprii ale municipiului Iaşi, în momentul de faţă. Practic, cu aceste modificări, lista de investiţii se duce spre zero. Acest Guvern ar trebui să se gândească cel puţin de două ori atunci când Guvernul îşi propune o asemenea măsură, în condiţiile în care loviturile majore le vor primi autorităţile publice locale. Şi din calitate de membru al PSD, mă interesează ce se întâmplă cu cetăţenii acestui oraş, şi nu cu mine însumi, că nu mi-a redus mie salariul, ci se taie capacitatea Primăriei de a-şi coordona mai departe programele de investiţii, de a susţine cheltuielile din şcoli, spitale, grădiniţe. Cu aceste măsuri, aproape toată capacitatea Primăriei Iaşi de a susţine investiţii se reduce. Dacă şi prin această măsură se doreşte nivelarea în sărăcie a întregii Românii, eu nu pot să fiu de acord şi voi face tot ce e posibil să mă opun“, a declarat primarul Mihai Chirica.