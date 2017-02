Cele mai tari bancuri cu şi pentru tocilari. Cum face sex o tocilară

1. Un grup de protestatari, în faţa unui laborator de fizică:

- Ce vrem?

- Să călătorim în timp.

- Când vrem?

- Irelevant.



2. Citesc o carte excelentă despre antigravitaţie. Nu pot să o las jos.



3. Un biolog, un chimist şi un statistician merg împreună la vânătoare. Biologul trage după o căprioară şi o ratează cu 5 metri la dreapta. Chimistul trage şi el şi ratează pentru că trage cu 5 metri prea la stânga. Statisticianul strigă, fericit: "Am prins-o!"



4. Ce se întâmplă când combini o glumă cu o întrebare retorică?



5. Toţi oamenii de ştiinţă jucau de-a v-aţi-ascunselea în Rai. Se pune Einstein cu spatele şi începe să numere.Toţi se ascund pe unde găsesc, numai Newton ia o cretă, trasează un pătrat cu latura de 1 metru şi se aşează în mijlocul lui. După ce termină de numărat, Eistein se întoarce şi, bineînţeles, îl vede pe Newton:

Eistein: Te-am văzut! Tu eşti, Newton!

Newton : Îmi pare rău, dar nu sunt eu!

Eistein: Cum adică nu eşti tu? Te cunosc foarte bine. Eşti Newton!

Newton : Ia priveşte mai atent. Ce vezi?

Eistein: Tu, în mijlocul unui pătrat cu latura de 1 metru.

Newton : Păi şi ce înseamnă Newton pe metru pătrat?

Eistein: Pascal.

Newton : Păi vezi, el e!



6. Cum face sex o tocilară? Ca la carte!



7. Doi tocilari se întâlnesc în campus. Unul dintre ei întreabă:

- Hei, de unde ţi-ai luat bicicleta asta super tare?

- Păi, să vezi... Mă plimbam într-o zi pe stradă şi îmi vedeam de treaba mea, când îmi apare în faţă o femeie superbă pe bicicletă. La un moment dat, se da jos de pe ea, o aruncă cât colo, se dezbracă de haine şi strigă: ”Ia ce vrei de la mine!”. Amicul dă din cap aprobator:

- Bună alegere! Sunt convins că hainele nu ţi s-ar fi potrivit!



8. Un puşti vine revoltat de la şcoală şi îi spune tatălui sau că acolo îl pun să înveţe numai inutilităţi. Tatăl îl întreabă uimit:

- Cum adică?

- Păi la istorie ne pune să memorăm nişte ani: 1848/1877-1878/1907/1944/1989. Cică sînt importanţi!

- Altceva...

- Păi la geografie tot aşa trebuie să reţinem tot felul de denumiri, ca de exemplu: Carpaţii "Scurburii", Strîmtoarea "Fosfor" şi Dardanele, de parcă mi-ar folosi la ceva chestiile astea! Dacă mă intreabă careva, merg repede la un Internet Cafe, dau search pe Google şi aflu... Simplu, nu?

- Da, fiule, da' să zicem că ieşi şi tu cu o fată, şi cum vă ţineţi voi aşa, de mână, ea te întreabă ce înălţime are vârful Chomolugma?

- Nu-i problema! Merg repede la un Internet Cafe, că-i deschis non-stop, dau search pe Google, aflu şi mă întorc să-i spun...

- Da, da' pînă te întorci tu să-i spui că are 8.848 m s-ar putea să o găseşti ocupată!

- Cu cine?

- Păi, tot cu un prost aşa că ţine, da' care are laptop!

