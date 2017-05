Cele mai tari bancuri despre ultimele dorinţe. Ce spune un condamnat când aude că va asculta hituri ale lui Guţă

1. Doi condamnaţi la moarte.

- Vreo ultimă dorinţă?

- Aş vrea să ascult un disc cu Guţă.

- De acord! Şi tu?

- Pe mine vă rog să mă omorâţi înaintea lui.





2. Un tip e condamnat la moarte prin electrocutare. Este aşezat pe scaunul electric şi întrebat care e ultima lui dorinţă.

Tipul raspunde: - Să mă ţineţi de mână





3. Pe patul de moarte, Popescu e înconjurat de toată familia şi, cu glas sleit, spune:

- Ehei, când aveam eu vreo 20 de ani, ce mă mai distram… Curve, beţii, scandaluri… Şi-mi zicea tata: bă băiatule, potoleşte-te, ia-ţi un serviciu, fă-ţi şi tu o familie, să aibă şi ţie cine-ţi da un pahar de apă pe patul de moarte. Dar nu m-am potolit.Şi pe la 30 de ani, ce mă mai distram… Curve şi mai multe, beţii şi mai mari… Şi-mi ziceau prietenii: bă Popescule, potoleşte-te, fă-ţi şi tu o familie, să aibă şi ţie cine-ţi da un pahar de apă pe patul de moarte. Şi mi-au tot zis aşa, până am început să-i ascult. Mi-am luat nevastă. Nevasta trebuia ţinută cu bani, a trebuit să muncesc mai mult. Au apărut copiii, a trebuit să muncesc şi mai mult, să-i duc la şcoală, să le dau tot ce le trebuie. N-am mai ştiut ce-i aia o beţie, n-am mai ştiut ce-i aia o curvă. Pe urmă au venit nepoţii. Am tras şi pentru ei cât am putut, că deh, să aibă cine-mi da un pahar de apă pe patul de moarte… Şi uite că acuşica mor şi…

- Şi, şi?, întreabă rudele strânse buluc la capul muribundului.

- ... şi la naiba, NU MI- E SETE !!





4. Ion pe patul de moarte.

Maria lângă el.

La un moment dat Ion se trezeşte din comă şi zice: Dragă Marie tu mereu ai fost lângă mine: Când am pierdut casa la cărţi ai fost lângă mine. Când m-a dat afară de la serviciu ai fost lângă mine: când am fost bolnav mereu lânga mine.

Eu cred că tu îmi porţi ghinion!





5. Ion pe patul de moarte, mai are puţin până să-şi dea duhul… Cu ultimele puteri o întreabă pe Maria:

– Marie, acu’ că mai am puţin şi mor, vreau să te întreb ceva. Aş vrea să îmi zici dacă tu m-ai înşelat vreodată?…

Maria stă un pic, se uită la Ion şi îi răspunde.

– Mă, Ioane, da’ dacă nu mori?





6. Un evreu pe patul de moarte:

- Annah...eşti aici lângă mine ? Dă-mi mâna!

Annh îi dă mana.

- Iţic, eşti aici lângă mine?

- Da, tată!

- Şi la magazin cine stă?





7. Un scoţian era pe moarte, se trezeşte el puţin şi întreabă:

-Sotia e aici?

Lumea spune :-Da,e aici!

Scoţianul:-Sora mea e aici?

Lumea:-Da, e aici.

Scoţianul:-Toti sunteţi aici?

După care lumea răspunde:-Toţi suntem aici!

Şi scoţianul spune:-Păi şi cine a aprins becul în bucătărie??





8. Un englez pe patul de moarte, simţind că i se apropie sfârşitul, cheamă la căpătâiul său pe soţie, cei trei copii şi pe îngrijitoare cu o cameră de filmat, pentru a înregistra ultimele sale momente. Şi începe să zică:

– Fiului meu cel mare David, îi las două blocuri de locuinţe în East End of London, fiului mijlociu Michael, îi las patru penthouse-uri în Chelsea, iar fiului meu cel mic Kevin îi las marea clădire din sticlă de lângă Tower Bridge.

Apoi îşi dă ultima suflare. Atunci îngrijitoarea se întoarce către soţie şi-i spune:

– Tu şi copiii sunteţi într-adevăr foarte norocoşi. N-am realizat niciodată că soţul dumneavoastră a fost atât de bogat!

La care soţia:

– A fost pe dracu…Era un amărât de spălător de geamuri!





9. Soţul pe patul de moarte către sotie:

- Al 4-lea fiu al nostru arată diferit, are un alt tată faţă de ceilalţi 3?

Soţia, plângând:

- Da!

- Pe cine?

- Pe tine.





10. Doi scoţieni se întâlnesc.

Primul:

- Vai, ce ceas frumos ai! Cred că te-a costat mult!

Al doilea: - Nici vorba! Mi l-a vândut tatăl meu, pe patul de moarte, cu 4 penny!





Surse: bancuri123.ro, http://bancuri.romaniax.ro, haisaradem.ro